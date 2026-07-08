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Φινάλε για καρδιακούς στο Καζακστάν: Λύτρωση στο 93' για την Καϊράτ και το μυαλό της Ομόνοιας στο Μαυροβούνιο!

ΓΗΠΕΔΟ

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Φινάλε για καρδιακούς στο Καζακστάν: Λύτρωση στο 93' για την Καϊράτ και το μυαλό της Ομόνοιας στο Μαυροβούνιο!

Προβάδισμα για την Καϊράτ.

Προβάδισμα πρόκρισης με γκολ-λύτρωση στις καθυστερήσεις πήρε η Καϊράτ Αλμάτι, επικρατώντας με 2-1 της Σουτζέσκα στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον α’ προκριματικό γύρο του Champions League.

Η ομάδα του Καζακστάν, η οποία ήταν το θεωρητικό φαβορί πριν τη σέντρα, κατάφερε να πάρει κεφάλι στο σκορ χάρη σε γκολ του 31χρονου Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού Λούκας Άφρικο στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης.

Οι φιλοξενούμενοι «πάγωσαν» προσωρινά το γήπεδο ισοφαρίζοντας με τον Μάρκο Μρβάλιεβιτς στο 90ό λεπτό, όμως η απάντηση της Καϊράτ ήταν άμεση. Ο Ισπανός επιθετικός Μαρκ Γκουάλ, με γκολ στις καθυστερήσεις χάρισε τη σπουδαία νίκη στην ομάδα του.

Θυμίζουμε ότι η Ομόνοια θα αναμετρηθεί με μία εκ των δύο ομάδων την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο ΓΣΠ (20:00), ενώ ο επαναληπτικός είναι ορισμένος για τις 29 του μήνα. Tο παιχνίδι αφορά τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.

Πλέον, το τεχνικό επιτελείο των πράσινων στρέφει την προσοχή του στον επαναληπτικό του Μαυροβουνίου την επόμενη Τετάρτη, εκεί όπου η Σουτζέσκα θα ψάξει την ανατροπή και η Καϊράτ την υπεράσπιση του πολύτιμου 2-1.

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ΟΜΟΝΟΙΑ

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