Μουντιάλ 2026- Οι 13 «κοκκινισμένοι» και η ιστορία της κόκκινης κάρτας

Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν τρεις κόκκινες κάρτες στον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (11/6-19/7), ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική (2-0), έχουν καταγραφεί μόνο 10 από τότε, άρα συνολικά 13 σε αυτή την διοργάνωση.

Για την ιστορία η πρώτη απευθείας κόκκινη κάρτα στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου δόθηκε στον Χοσέ Μπατίστα της Ουρουγουάης στον αγώνα εναντίον της Σκωτίας το 1986. Αποβλήθηκε μετά από μόλις 52 δευτερόλεπτα του αγώνα του 5ου ομίλου για φάουλ στον Γκόρντον Στράχαν.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο με τις περισσότερες κόκκινες κάρτες ήταν το 2006, όταν δόθηκαν ο απίστευτος αριθμός των 28 κόκκινων καρτών. Αυτό είναι μπροστά από 22 το 1998, 17 το 2002 και το 2010, και 16 το 1990, όπως αναφέρει η βρετανική εταιρεία αναλύσεων Opta.

Μάλιστα να σημειωθεί ότι στις κόκκινες κάρτες ανά αγώνα, το 2006 εξακολουθεί να είναι πολύ μπροστά, με 0,44 κόκκινες κάρτες κατά μέσο όρο ανά αγώνα. Σε αυτό το τουρνουά ήταν μόνο τέσσερις κόκκινες λιγότερο από το να έχει μέσο όρο αποβολής σε κάθε δεύτερο παιχνίδι.