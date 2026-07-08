Έκλεισε το κεφάλαιο Κάρνιτσνικ στην Ομόνοια

Στη Μάριμπορ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ζαν Κάρνιτσνικ.

Το όνομα του 31χρονου διεθνούς Σλοβένου δεξιού μπακ είχε συνδεθεί το προηγούμενο διάστημα με το ρεπορτάζ της Ομόνοιας ως πιθανός μεταγραφικός στόχος.

Ωστόσο, η περίπτωση του δεν προχώρησε για την κυπριακή ομάδα.

Τελικά, ο έμπειρος αμυντικός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Τσέλιε, θα παραμείνει στην πατρίδα του. Η Μάριμπορ κινήθηκε εδώ και λίγες μέρες για την απόκτησή του και εν τέλει συμφώνησε μαζί του.