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Υπουργείο Δικαιοσύνης: Ευρεία σύσκεψη για την ασφάλεια στα γήπεδα ενόψει του νέου πρωταθλήματος

ΓΗΠΕΔΟ

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Υπουργείο Δικαιοσύνης: Ευρεία σύσκεψη για την ασφάλεια στα γήπεδα ενόψει του νέου πρωταθλήματος

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκε, μεταξύβ άλλων, η εφαρμογή του θεσμού της Κάρτας Φιλάθλου.

Σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για θέματα ασφάλειας στους αθλητικούς χώρους πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με πρωτοβουλία του αρμόδιου Υπουργού Κώστα Φυτιρή, ενόψει της έναρξης της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου.

Ανακοίνωση από το Υπουργείο αναφέρει ότι στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων, της Αστυνομίας Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές ποδοσφαιρικών γηπέδων και πως οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στη συνέχιση της στενής συνεργασίας τους, ενόψει της έναρξης του νέου πρωταθλήματος, με στόχο την ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας και την αποτελεσματική εφαρμογή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, τόνισε ότι η ασφάλεια των φιλάθλων, των αθλητών και όλων όσοι βρίσκονται στα γήπεδα αποτελεί προτεραιότητα για την Πολιτεία. Υπογράμμισε, επίσης, ότι η συνεργασία των αρμόδιων αρχών με τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές των γηπέδων είναι απαραίτητη, ώστε οι αγώνες να διεξάγονται ομαλά και με τις αναγκαίες συνθήκες ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, αναφέρεται, συζητήθηκαν η εφαρμογή του θεσμού της Κάρτας Φιλάθλου, η λειτουργία των κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης στα στάδια, η αναβάθμιση των υποδομών ασφάλειας και ο καλύτερος συντονισμός όλων των αρμόδιων φορέων.

Στο επίκεντρο τέθηκε η ανάγκη πλήρους αξιοποίησης των διαθέσιμων τεχνολογικών μέσων, καθώς και η συνεχής βελτίωση των συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης, με στόχο την πρόληψη και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση περιστατικών βίας στους αθλητικούς χώρους.

 

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