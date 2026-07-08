Βρήκε τον νέο του σταθμό και ανακοινώνεται ο Ντιουνκού!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Μετά από μια τριετία στο νησί μας, αποχωρεί για να αγωνιστεί στη Σλοβενία.
Μετά από μια τριετία στα κυπριακά γήπεδα, ο Άλφα Ντιουνκού, βρήκε τον νέο σταθμό της καριέρας του.
Ο 24χρονος Σενεγαλέζος δεξιός οπισθοφύλακας, ο οποίος συστήθηκε στο κοινό μας με τη φανέλα της ΑΕΚ και στη συνέχεια αγωνίστηκε για δύο χρόνια στην Ομόνοια, αλλάζει ποδοσφαιρική στέγη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο παίκτης τα βρήκε σε όλα με τη σλοβενική Τσέλιε. Ο Ντιουνκού βρίσκεται ήδη στη Σλοβενία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, κλείνοντας τον κύκλο του στο νησί μας.