Βρήκε τον νέο του σταθμό και ανακοινώνεται ο Ντιουνκού!

Μετά από μια τριετία στα κυπριακά γήπεδα, ο Άλφα Ντιουνκού, βρήκε τον νέο σταθμό της καριέρας του.

Ο 24χρονος Σενεγαλέζος δεξιός οπισθοφύλακας, ο οποίος συστήθηκε στο κοινό μας με τη φανέλα της ΑΕΚ και στη συνέχεια αγωνίστηκε για δύο χρόνια στην Ομόνοια, αλλάζει ποδοσφαιρική στέγη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο παίκτης τα βρήκε σε όλα με τη σλοβενική Τσέλιε. Ο Ντιουνκού βρίσκεται ήδη στη Σλοβενία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, κλείνοντας τον κύκλο του στο νησί μας.