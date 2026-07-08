Μίλησαν οι παλιοί και ο Ολυμπιακός χαμογέλασε στο πρώτο του φιλικό!

Νικητής με ανατροπή και με γκολ στο 90'+3' ο Ολυμπιακός, στο πρώτο φιλικό της προετοιμασίας του ενόψει της νέας σεζόν!

Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 70' της αναμέτρησής τους με την πολωνική Ράκοβ, όμως στη συνέχεια αντέδρασαν και αφού ισοφάρισαν στο 85' με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη, κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 2-1, χάρη σε... buzzer-beater του Γιάρεμτσουκ στο 93', από δημιουργία του Φορτούνη!

Πολύ καλή η αγωνιστική εικόνα του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο, με την ομάδα του Μεντιλίμπαρ να κυριαρχεί, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του ματς με μεγάλα ποσοστά κατοχής και δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες για γκολ, τις οποίος όμως δεν εκμεταλλεύτηκε. Διαφορετική η εικόνα στο δεύτερο μισό του αγώνα, με τους «ερυθρόλευκους» να παρατάσσονται με τελείως διαφορετική ενδεκάδα και να μην μπορούν να δημιουργήσουν πολλές φάσεις μπροστά στην αντίπαλη εστία, πριν βρουν τα δύο γκολ που τους χάρισαν τη νίκη στα τελευταία λεπτά.

Επόμενο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό το ερχόμενο Σάββατο (11/7, 14:30) κόντρα στη βελγική Λέουβεν, ενώ κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του θα δώσει επίσης φιλικά κόντρα σε Φορτούνα Σιτάρντ (17/7), Άγιαξ (18/7), Αντβέρπ (24/7) και Άλκμααρ (25/7).

Το ματς::

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε να ξεκινήσει το παιχνίδι παρατάσσοντας τους «ερυθρόλευκους» σε συστημα 4-2-3-1, με τον Στουρνάρα τερματοφύλακα, τον Μαφέο δεξί μπακ και τον Μπρούνο αριστερό, ενώ οι Πιρόλα και Κουτσίδης αποτέλεσαν το δίδυμο των στόπερ. Μουζακίτης και Σιπιόνι ξεκίνησαν ως οι δύο στον άξονα, με τον Ροντινέι σε ρόλο δεξί εξτρέμ, τον Μάρτινς αριστερό και με τον Τσικίνιο πίσω από τον πιο προωθημένο Κλέιτον. Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Βάσκος άλλαξε όλη η ενδεκάδα, συνεχίζοντας με Τσομπανίδη κάτω από τα δοκάρια, Σιώζο, Κάρμο, Ρέτσο, Ορτέγκα τετράδα άμυνας, Φίλη και Έσε χαφ, τον Μπακούλα δεκάρι και τους Φορτούνη, Αντρέ Λουίς στα άκρα, πίσω από τον Γιάρεμτσουκ. Στο 73ο λεπτό μπήκε στο παιχνίδι ως αλλαγή ο Μασούρας, στο 88’ ο Σμαΐλοβιτς στη θέση του Ρέτσου που ένιωσε ενοχλήσεις, δεν ήταν διαθέσιμοι οι Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Ντάνι Γκαρθία.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να μπαίνει δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και να κάνει την πρώτη τελική του προσπάθεια στο πρώτο κιόλας λεπτό, όταν ο Ροντινέι έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, αλλά η κεφαλιά του Κλέιτον ήταν πολύ άστοχη. Στο 3’ ο Ροντινέι βρέθηκε σε πολύ πλεονεκτική θέση εντός της μεγάλης περιοχής, αλλά είδε αμυντικό να τον κόβει τελευταία στιγμή. Στο 11’ ο πολύ δραστήριος Ροντινέι έκανε «γλυκιά» σέντρα, αλλά ο επίσης κινητικός Κλέιτον δεν πρόλαβε την μπάλα με προβολή, ενώ στο 15’ ο Σιπιόνι έπαιξε όμορφα το ένα-δύο με τον Ροντινέι και πλάσαρε στην κίνηση, στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι!

Στο 19’ ο Βραζιλιάνος αρχηγός του Ολυμπιακού πάτησε ξανά στη μεγάλη περιοχή, αλλά τα δύο πλασέ που έκανε σταμάτησαν σε αμυντικούς, ίδια τύχη είχε και μια προσπάθεια του Κλέιτον στο 20’, ενώ στο ίδιο λεπτό ο Ροντινέι βρήκε χώρο και σούταρε από μακριά, πάνω από την εστία των Πολωνών.

Στο 26’ ο Κουτσίδης πίεσε πάρα πολύ ψηλά και έκλεψε την μπάλα, η οποία κατέληξε στον Κλέιτον που μπήκε στη μεγάλη περιοχή και σούταρε με δύναμη, στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να κυριαρχεί ελέγχοντας απόλυτα το παιχνίδι και φτιάχνοντας νέα ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ στο 32’, με τον Ροντινέι να παίρνει πάσα του Σιπιόνι και να πλασάρει από το ύψος του πέναλτι, αναγκάζοντας τον τερματοφύλακα σε δύσκολη επέμβαση. Στο 37’ ο Μπρούνο έβγαλε όμορφη σέντρα και ο Κλέιτον βρέθηκε αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι, αλλά δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα προς την εστία, ενώ στο 41’ ο Κουτσίδης δεν μπόρεσε να σκοράρει με κεφαλιά από πολύ πλεονεκτική θέση και μετά από μια εκτέλεση κόρνερ. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, αλλά με τον Ολυμπιακό να έχει 15 τελικές προσπάθειες, έναντι μόλις 2 της αντιπάλου του!

Αργός ο ρυθμός στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, με τους «ερυθρόλευκους» να συνεχίζουν να έχουν υψηλά ποσοστά κατοχής της μπάλας, αλλά να μην μπορούν να φτιάξουν ευκαιρίες για γκολ όπως έκαναν με μεγάλη συνέπεια στο πρώτο ημίχρονο. Στο 64’ ο Αντρέ Λουίς έκανε ατομική προσπάθεια από τα δεξιά και έσπασε την μπάλα στον Φορτούνη, ο οποίος σούταρε πάνω σε αμυντικό, ενώ η Ράκοβ από πλευράς της αδυνατούσε να φανεί επιθετικά.

Οι Πολωνοί έφτιαξαν την καλύτερη ευκαιρία τους για να σκοράρουν στο 65’, μετά από μια σέντρα που έγινε από τα δεξιά και μια προβολή του Πιένκο που έφυγε ψηλά άουτ, ενώ στο 70’ κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ, μετά από αδράνεια στα δεξιά της άμυνας των Πειραιωτών και σέντρα του Αμέγιο, την οποία μετέτρεψε σε γκολ με κεφαλιά του ο Μπρούνες.

Ωστόσο, στη συνέχεια ο Ολυμπιακός πίεσε ψάχνοντας το γκολ της ισοφάρισης, το οποίο βρήκε στο 85', με τον Αντρέ Λουίς να κερδίζει φάουλ σε πολύ καλή θέση και με τον Φορτούνη να το μετατρέπει σε γκολ με πολύ όμορφη εκτέλεσή του. Μάλιστα, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έκανε και την ανατροπή με γκολ στο 90'+3', όταν ο Φορτούνης έκανε εξαιρετική σέντρα και ο Γιάρεμτσουκ έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι με κεφαλιά του, πριν πάρει το... ριμπάουντ για να διαμορφώσει το τελικό 2-1!

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο: Στουρνάρας - Μπρούνο, Πιρόλα, Κουτσίδης, Μαφέο - Μουζακίτης, Σιπιόνι - Ροντινέι, Τσικίνιο, Ζέλσον -Κλέιτον.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο: Τσομπανίδης - Σιώζος, Ρέτσος (87' Σμαϊλοβιτς), Κάρμο, Ορτέγκα - Έσε, Φίλης - Αντρέ Λουίς, Μπακούλας (73' Μασούρας), Φορτούνης - Γιάρεμτσουκ.

Πηγή: sport-fm.gr