Τζόκοβιτς: «Θα ήθελα να παίξω 90 λεπτά όπως ο Μέσι»

Ο 39χρονος Νόβακ Τζόκοβιτς πέτυχε μια επική νίκη στα προημιτελικά του Γουίμπλεντον (Wimbledon), νικώντας τον Καναδό Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ σε μια μάχη 5 ωρών και 15 λεπτών, τον μεγαλύτερο σε διάρκεια αγώνα στην ιστορία του τουρνουά σε αυτό το στάδιο. Ο 39χρονος Σέρβος πρωταλητής θριάμβευσε με σκορ 7-6(10), 3-6, 6-3, 6-7(4) και 7-6(4).

Την ίδια ημέρα, ένας άλλος θρύλος του αθλητισμού, ο Λιονέλ Μέσι, επίσης 39 ετών, οδήγησε την Αργεντινή στη επική-ανατροπή και νίκη (3-2) επί της Αιγύπτου στους «16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (11/6-19/7).

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, ο Τζόκοβιτς ρωτήθηκε για την αξιοσημείωτη ικανότητά του να ξεπεράσει έναν αντίπαλο 14 χρόνια νεότερό του σε μια τόσο εξαντλητική μονομαχία, καθώς και για την απόδοση του Μέσι, ενός άλλου έμπειρου αθλητή.

Ο Νόλε χαμογέλασε και απάντησε: «Θα ήθελα να παίξω 90 λεπτά όπως αυτός!»