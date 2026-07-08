Από τη Ρεάλ Μαδριτης στην Μπέτις ο Φραν Γκαρθία

Ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Μπέτις βρίσκεται ο Φραν Γκαρθία. Ο 26χρονος αριστερός μπακ έφτασε στη Σεβίλλη, όπου θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις πριν ανακοινωθεί και επίσημα από τους Ανδαλουσιανούς.

Παράλληλα, η Μπέτις και η Ρεάλ Μαδρίτης διευθετούν τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας, η οποία θα είναι κοντά στα 10 εκατ. ευρώ και προβλέπει ότι η «Βασίλισσα» θα κρατήσει 50% ποσοστό μεταπώλησης.

Ο Γκαρθία αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών, έως το καλοκαίρι του 2030, ενώ βρέθηκε ήδη στις εγκαταστάσεις της νέας του ομάδας και είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες, πριν αυτοί αναχωρήσουν για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στη Γερμανία.

Ο Φραν Γκαρθία αποτελούσε βασικό μεταγραφικό στόχο της Μπέτις για το αριστερό άκρο της άμυνας, μετά την αποχώρηση του Ρικάρντο Ροντρίγκες, με τον σύλλογο να ενισχύεται με έναν ποδοσφαιριστή που διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο, ενόψει της επιστροφής του στο Champions League έπειτα από περισσότερα από 20 χρόνια.