Έμαθε αντίπαλο η Πάφος στο Europa League

Μπήκε στην κληρωτίδα και έμαθε αντίπαλο η Πάφος για τον 2o ευρωπαϊκό του Europa League.

Οι κυπελλούχοι θα αναμετρηθούν με τον νικητή Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) – Ζίλινα (Σλοβακία), μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/06).

Υπενθυμίζουμε πως οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 24 Ιουλίου και η ρεβάνς στις 31 του ίδιου μήνα. Το πρώτο ματς θα πραγματοποιηθεί εκτός έδρας και η ρεβάνς στη Λεμεσό.

Βέβαια, τις ίδιες ημερομηνίες θα αγωνιστεί και ο Απόλλωνας για τον 2ο προκριματικό του Conference League κι αν συμπίπτουν οι εντός έδρας αναμετρήσεις, τότε θα γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές.

Χάιντουκ Σπλιτ

Η ομάδα της Κροατίας ενδέχεται να βρεθεί στον δρόμο των γαλάζιων. Πρόκειται για ομάδα που ιδρύθηκε 1911 και το ρόστερ της αυτή την περίοδο κοστολογείται στα 37.150.000 ευρώ. Έχει κατακτήσει 6 πρωταθλήματα, 8 κύπελλα και 5 Super Cup. Προπονητής της Χάιντουκ Σπλιτ είναι ο 42χρονος Γκονζάλο Γκαρθία ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδας από τον Ιούλιο του 2025. Η ομάδα της Κροατίας αγωνίζεται στο «Stadion Poljud», χωρητικότητας περίπου 34.000 φιλάθλων. «Αστέρια» της ομάδας είναι ο μεσοαμυντικός Νίκο Σίγκουρ και ο μεσοεπιθετικός Ρόκας Πούκστας.

Ζίλινα

Η ομάδα της Σλοβακίας είναι η δεύτερη πιθανή αντίπαλος της Πάφου. Πρόκειται για ομάδα που ιδρύθηκε 1909 και το ρόστερ της αυτή την περίοδο κοστολογείται στα 11.800.000 ευρώ. Έχει κατακτήσει 9 πρωταθλήματα, 3 κύπελλα και 4 Super Cup. Προπονητής της Ζίλινα είναι ο 48χρονος Παβόλ Σστάνο ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδας από τον Ιούλιο του 2025. Η ομάδα της Σλοβακίας αγωνίζεται στο «Štadión MŠK Žilina», χωρητικότητας περίπου 11.000 φιλάθλων. «Αστέρι» της ομάδας είναι ο μεσοεπιθετικός Φαμπιάν Μπζντιλ.