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Η προκλήρωση της Πάφου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League

ΓΗΠΕΔΟ

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Η προκλήρωση της Πάφου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League

Στις 14:00 η κλήρωση

Μετά την Ομόνοια και το Champions League, σειρά της Πάφου να μάθει την προκλήρωση της.

Οι γαλάζιοι θα μπουν στην κληρωτίδα στις 14:00, για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League, όπου θα μάθουν τον πρώτο τους αντίπαλο για το φετινό ευρωπαϊκό τους ταξίδι. Υπενθυμίζουμε πως οι αναμετρήσεις ορίστηκαν για τις 23 Ιουλίου και 30 του ίδιου μήνα (επαναληπτικός).

Η προκλήρωση της Πάφου (με τον νικητή των ζευγαριών)

1.      Σέριφ Τίρασπολ (Μολδαβία) – Αλουμίνιτζ (Σλοβενία)

2.      Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) – Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ (Ρουμανία)

3.      Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) – Ζίλινα (Λιθουανία)

4.       Σεντ Γκάλεν (Ελβετία)

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