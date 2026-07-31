Αποκάλυψη σοκ του SkySports: «O Ινφαντίνο εξέταζε Μουντιάλ 64 ομάδων το 2030»

Επίσημο έγγραφο με το οποίο διαπιστώνεται η αναζήτηση ανεξάρτητης εταιρείας που θα μπορούσε να βοηθήσει, να συμβουλεύσει και να εξετάσει μαζί με τη FIFA, το σενάριο της άμεσης αύξησης των ομάδων και των αγώνων του Μουντιάλ του 2030, έφερε στη δημοσιότητα το Sky Sports προκαλώντας σοκ για τις προθέσεις του Τζιάνι Ινφαντίνο

Σύμφωνα με το έγγραφο, η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ήθελε να διαπιστώσει τον αντίκτυπο μιας τέτοιας απόφασης στη δομή της διοργάνωσης.

Φυσικά, η συγκεκριμένη σκέψη θα αποσκοπούσε σε αναθεώρηση των επιπέδων στα οποία θα μπορούσαν να κυμανθούν τα έσοδα, από χορηγούς, τηλεοπτικά δικαιώματα και θεατές

Επιπλέον, αναφέρεται πως θα γινόταν μια έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετώπιζε η αγορά ένα Παγκόσμιο Κύπελλο που θα ήταν ακόμα πιο μεγάλο από αυτό που παρακολούθησε η υφήλιος το φετινό καλοκαίρι.

Amid all the controversy as UEFA was announcing a World Cup boycott this is what FIFA was doing yesterday -- accelerating moves to expand the WC to 64 teams.



See some of the private document here sent out by FIFA to form an apparent consultation process https://t.co/7u0XINwjXX pic.twitter.com/yz3UUDAwkS — Rob Harris (@RobHarris) July 31, 2026

sdna.gr