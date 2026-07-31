Σε αναμμένα κάρβουνα για Ζάζα - Τι ισχύει με ενδεχόμενη μεταγραφή του

Η τεράστια ανατροπή και πρόκριση της Πάφου επί της Χάιντουκ Σπλιτ έδωσε μεγάλη χαρά σε ολόκληρο το οικοδόμημα.

Οι γαλάζιοι κατάφεραν να κάνουν ένα μικρό… θαύμα καθώς από το 0-2 βρέθηκαν στο 4-0 και σε πλεονεκτική θέση. Το ταξίδι συνεχίζεται στον 3ο προκριματικό του Europa League, εκεί όπου την περιμένει η Σάλτσμπουργκ.

Μοναδικό γεγονός που επισκίασε την χαρά της παφιακής ομάδας είναι ο τραυματισμός του Ζάζα. Ο 25χρονος αποχώρησε στο πρώτο μέρος λόγω τραυματισμού και οι ενδείξεις προκαλούν ανησυχία καθώς γίνεται λόγος για ζημιά στο γόνατο.

Θα περάσει άμεσα από τις απαραίτητης ιατρικές εξετάσεις ώστε να διαφανεί το μέγεθος του προβλήματος αλλά και το διάστημα της απουσίας του.

Ο Χάρης Θεοχάρους αναφέρθηκε (ΣΠΟΡ FM 95.0) στην κατάσταση του ενώ μίλησε και για το ενδεχόμενο μεταγραφής του: «Δεν θέλω να κάνω οποιαδήποτε εικασία, θα περάσει από μαγνητικό τοπογράφο σήμερα για να δούμε ποια είναι η ζημιά. Εύχομαι να είναι όσο πιο μικρή γίνεται η ζημιά γιατί είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής που βρίσκεται σε τρομερή φόρμα. Δεν ξέρουμε αν είναι χτύπημα ή μυϊκός τραυματισμός, μέχρι το τέλος της ημέρας λογικά θα έχουμε κάποια ενημέρωση».

Για το αν υπάρχουν προτάσεις: «Υπάρχουν προτάσεις για τον Ζάζα, όχι μόνο από την Ρωσία, χθες υπήρχε σκάουτερ από το MLS στο γήπεδο, είμαστε ανοικτοί σε προτάσεις, αλλά δεν θα ξεπουλήσουμε κάποιο ποδοσφαιριστή μας».