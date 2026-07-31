ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σε αναμμένα κάρβουνα για Ζάζα - Τι ισχύει με ενδεχόμενη μεταγραφή του

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σε αναμμένα κάρβουνα για Ζάζα - Τι ισχύει με ενδεχόμενη μεταγραφή του

Θα περάσει άμεσα από τις απαραίτητης ιατρικές εξετάσεις

Η τεράστια ανατροπή και πρόκριση της Πάφου επί της Χάιντουκ Σπλιτ έδωσε μεγάλη χαρά σε ολόκληρο το οικοδόμημα.

Οι γαλάζιοι κατάφεραν να κάνουν ένα μικρό… θαύμα καθώς από το 0-2 βρέθηκαν στο 4-0 και σε πλεονεκτική θέση. Το ταξίδι συνεχίζεται στον 3ο προκριματικό του Europa League, εκεί όπου την περιμένει η Σάλτσμπουργκ.

Μοναδικό γεγονός που επισκίασε την χαρά της παφιακής ομάδας είναι ο τραυματισμός του Ζάζα. Ο 25χρονος αποχώρησε στο πρώτο μέρος λόγω τραυματισμού και οι ενδείξεις προκαλούν ανησυχία καθώς γίνεται λόγος για ζημιά στο γόνατο.

Θα περάσει άμεσα από τις απαραίτητης ιατρικές εξετάσεις ώστε να διαφανεί το μέγεθος του προβλήματος αλλά και το διάστημα της απουσίας του.

Ο Χάρης Θεοχάρους αναφέρθηκε (ΣΠΟΡ FM 95.0) στην κατάσταση του ενώ μίλησε και για το ενδεχόμενο μεταγραφής του: «Δεν θέλω να κάνω οποιαδήποτε εικασία, θα περάσει από μαγνητικό τοπογράφο σήμερα για να δούμε ποια είναι η ζημιά. Εύχομαι να είναι όσο πιο μικρή γίνεται η ζημιά γιατί είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής που βρίσκεται σε τρομερή φόρμα. Δεν ξέρουμε αν είναι χτύπημα ή μυϊκός τραυματισμός, μέχρι το τέλος της ημέρας λογικά θα έχουμε κάποια ενημέρωση».

Για το αν υπάρχουν προτάσεις: «Υπάρχουν προτάσεις για τον Ζάζα, όχι μόνο από την Ρωσία, χθες υπήρχε σκάουτερ από το MLS στο γήπεδο, είμαστε ανοικτοί σε προτάσεις, αλλά δεν θα ξεπουλήσουμε κάποιο ποδοσφαιριστή μας».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δεν κατεβαίνει ο πήχης

ΑΕΛ

|

Category image

Δικαίωση για Μούντρικ: Το CAS «έσβησε» την ποινή του κι επιστρέφει!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κοινοπολιτειακοί Αγώνες: Αργυρός ο Μπαλαρτζασβίλι, χάλκινος ο Χριστοδουλίδης!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διευκολύνει πολύ το «δέσιμο» της άμυνας

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αργυρό μετάλλιο για τη Σοφία Ασβεστά στους Κοινοπολιτειακούς!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ολυμπιακός: Γιατί έμειναν εκτός οι Ταρέμι-Γιάρεμτσουκ και οι επιλογές για την κορυφή

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ερυθρόλευκος ενθουσιασμός στο «Αμμόχωστος»

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Οριστική συμφωνία Άρσεναλ με Νιούκαστλ για Γκιμαράες στα 90 εκατ. ευρώ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BINTEO: Ο ιστορικός κυπριακός «εμφύλιος» στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

LIVE Streaming το Φορτούνα - ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα για Ζάζα στην Πάφο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Επίσημο: Στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2030 ο Κινγκς Κάνγκουα

Ελλάδα

|

Category image

Η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ κόντρα στη Φορτούνα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ένοχη για παραβάσεις οικονομικών κανόνων της FA η Τσέλσι - Η τιμωρία που της επιβλήθηκε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκόλντσον: «Οι μύες εξαφανίστηκαν... επιτέλους έχω την οικογένειά μου»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη