Πάλι να κλείσει με τίτλο

Σε μία ιστορική χρονιά, η πρώτη στην οποία παρουσιάστηκε στις εγχώριες διοργανώσεις ως πρωταθλήτρια, συμμετέχοντας κιόλας στη League Phase του Champions League, στην παρθενική παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, η Πάφος FC παίζοντας απόψε (19:00) κόντρα στον Απόλλωνα θα κυνηγήσει τις πιθανότητες για κατάκτηση τίτλου για τρίτη σερί σεζόν.

Η παφιακή ομάδα, έχοντας καταθέσει διαπιστευτήρια τα τελευταία χρόνια ότι πλέον συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες του κυπριακού ποδοσφαίρου και με σφραγισμένο ήδη εκ νέου ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, θέλει να σηκώσει την τρίτη κούπα της Ιστορίας της, μετά το κύπελλο του 2024 και το πρωτάθλημα του 2025. Εξάλλου, για την ίδια είναι και η τρίτη συνεχόμενη παρουσία στον τελικό της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης, έχοντας 50% επιτυχία στις προηγούμενες.

Στην προσπάθεια για κατάκτηση του τίτλου, ο προπονητής της ομάδας, Ρικάρντο Σα Πίντο, δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες των Σέμα και Σούνιτς, καθώς δεν κατέστη δυνατόν να εξασφαλιστεί άδεια και οι δυο ποδοσφαιριστές ελευθερώθηκαν για να ενσωματωθούν στις εθνικές τους ενόψει της συμμετοχής στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Από εκεί και πέρα, μένει να διαφανεί κατά πόσον σήμερα θα είναι σε θέση να βοηθήσουν οι Μπρούνο, Πηλέας και Ζάζα, που τις προηγούμενες ημέρες ήταν αμφίβολοι.