Η Νέφτσι ανακοίνωσε παραχώρηση παίκτη στην Πάφο!

Η ομάδα του Αζερμπαϊτζάν, με επίσημη ανακοίνωσή της ενημέρωσε για την παραχώρηση του 20χρονου μέσου στην παφιακή ομάδα.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τον Murad Mammadov ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες της ομάδας και συνολικά μέτρησε 41 παιχνίδια με την Νέφτσι σκοράροντας και τέσσερα γκολ.

Αγωνίζεται στον χώρο της μεσαίας γραμμής και είναι διεθνής με την Κ21 του Αζερμπαϊτζάν.