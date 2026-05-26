Η Νέφτσι ανακοίνωσε παραχώρηση παίκτη στην Πάφο!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Murad Mammadov συνεχίζει στην Πάφο σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νέφτσι
Η ομάδα του Αζερμπαϊτζάν, με επίσημη ανακοίνωσή της ενημέρωσε για την παραχώρηση του 20χρονου μέσου στην παφιακή ομάδα.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τον Murad Mammadov ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες της ομάδας και συνολικά μέτρησε 41 παιχνίδια με την Νέφτσι σκοράροντας και τέσσερα γκολ.
Αγωνίζεται στον χώρο της μεσαίας γραμμής και είναι διεθνής με την Κ21 του Αζερμπαϊτζάν.
Uğurlar, Murad!— Neftçi PFK (@PFC_Neftchi) May 26, 2026
“Neftçi” PFK-nın yetirməsi, kiçik yaşlarından ağ-qara formanı geyinən Murad Məmmədov Kiprin “Pafos” klubuna keçir. 20 yaşlı futbolçumuza “Neftçi”dəki xidmətlərinə görə təşəkkür edir, Avropada uğurlar arzulayırıq. Yaxşı yol Murad, yolun açıq, uğurların bol olsun! pic.twitter.com/xZrd9Ppn44