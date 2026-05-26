Θεοχάρους την απουσία Σούνιτς και Σέμα: «Είναι εγκληματικό, θα πρέπει να αλλάξουν πολλά»

Ο Θεοχάρους μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην απουσία των Σούνιτς και Σέμα από τον τελικό του κυπέλλου λόγω Μουντιάλ.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Δεν θέλω να σχολιάσω για αυτό το θέμα. Για αυτό το θέμα θα μιλήσω μετά τον τελικό. Αυτή τη στιγμή με αυτούς που έχουμε θα παίξουμε. Δεν θα αφήσουμε το θέμα έτσι. Με αυτούς που έχουμε με αυτούς θα παίξουμε. Δεν θέλω να συζητήσω τίποτε άλλο γιατί δεν θέλω να χαλάσω το καλό κλίμα που έχουν οι παίκτες μας. Θα επανέλθω όμως γιατί δεν θέλω κανείς να πει πως υπάρχει μιζέρια ή ψάχνω για δικαιολογίες. Η Premier League έχει ολοκληρωθεί και εμείς παίζουμε ποδοσφαίρου ακόμα. Έφτασε ο χρόνος να πάρουμε σωστές αποφάσεις. Κάθε 30 Μαΐου εμείς κάθε τρία χρόνια παίζουμε και μετά από 12 μέρες ξεκινάει η προετοιμασία μας. Είναι εγκληματικό αυτό το πράγμα και θα πρέπει να αλλάξουν πολλά και θα πρέπει να πάρουμε επιτέλους κάποιες σωστές αποφάσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου. Δεν είναι όμως της ώρας, έχουμε στείλει εισηγήσεις στην ομοσπονδία, περιμένουμε κάποια πράγματα να αλλάξουν».