Μόνο το κύπελλο στο μυαλό της Πάφου

Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγαίνει μετά το μήνυμα που έστειλε στον κόσμο των Παφιτών, ο γενικός διευθυντής της ομάδας, Χάρης Θεοχάρους.

Κάνοντας μία σύντομη αναδρομή στις ιστορικές επιτυχίες των τελευταίων ετών σε Κύπρο και Ευρώπη, ο Θεοχάρους κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει με το άπαν των δυνάμεών του τις προσπάθειες των παικτών και του Ρικάρντο Σα Πίντο στον τελικό κόντρα στους γαλάζιους. Πάνω σε αυτό το κομμάτι να σημειώσουμε πως, η προπώληση των εισιτηρίων, έχει ξεπεράσει τις 5000 με τον στόχο να οριοθετείται για πάνω από 7000 εισιτήρια.

Από εκεί και πέρα, η Πάφος είναι μία νέα… μεγάλη ομάδα στο πρωτάθλημά μας. Και για να φτάσει σε αυτό το σημείο, δηλαδή να είναι πρωταγωνίστρια, χρειάστηκε να γίνουν πολλές θυσίες και πολλά λάθη τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά όμως είναι στο παρελθόν.

Βλέπουμε φέτος πως ο σύλλογος έκανε μία μέτρια σεζόν στο πρωτάθλημα, παρόλα αυτά, διεκδικεί το κύπελλο, ένα ακόμα τρόπαιο. Και έχει την ευκαιρία να κλείσει τη σεζόν με μία ακόμα μεγάλη επιτυχία.

Η Πάφος έχει ανάγκη τους τίτλους, πρέπει να αποκτήσει αυτή τη νοοτροπία. Και το μέταλλο μιας ομάδας, αποκτάται με τους τίτλους. Άπαντες λοιπόν καλούνται να δώσουν τα πάντα στο γήπεδο για να πάρει η ομάδα τον τρίτο της τίτλο, τα τελευταία τρία χρόνια! Πρόκειται για κάτι ιστορικό που διεκδικεί το σύνολο του Ρικάρντο Σα Πίντο.

Στα ενδότερα της ομάδας δεν συζητούν τίποτα πέραν από το κύπελλο. Δεν υπάρχει τίποτα περί ανανεώσεων, προπονητή και ούτω καθεξής. Αυτό είναι μία συνειδητή επιλογή της διοίκησης, δηλαδή να μην αφήνει τίποτα να βγει προς τα έξω, σχετικά με αποφάσεις της επόμενης σεζόν. Όλα αυτά θα πάρουν τον δρόμο τους με το που τελειώσει αυτή η προσπάθεια. Και τότε θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε το πλάνο της διοίκησης για του χρόνου. Προς το παρόν… κύπελλο!