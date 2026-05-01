ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ας ξεκινήσουμε με την ένταση

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Ας ξεκινήσουμε με την ένταση

Η νέα εποχή στην Πάφο έχει… Ρικάρντο Σα Πίντο

Ο Πορτογάλος τεχνικός έπιασε δουλειά στους περσινούς πρωταθλητές αντικαθιστώντας τον Άλμπερτ Θελάδες και για την ώρα οι στόχοι είναι κοντά χρονικά… Κατάκτηση του κυπέλλου και ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη σεζόν. 

Σε μία χρονιά με αρκετά σκαμπανεβάσματα, τόσο αγωνιστικά, όσο και βαθμολογικά, ο Σα Πίντο ευελπιστεί πως θα καταφέρει να βγάλει το 100% από τους παίκτες του, έτσι ώστε αυτή, να κλείσει με χαμόγελα. Από εκεί και πέρα (λογικά) θα έχει τον χρόνο να στήσει μία ομάδα όπως αυτός την έχει στο μυαλό του για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. 

Έχοντας ένα αρκετά μεγάλο δείγμα της δουλειάς του και εδώ στα μέρη μας, γνωρίζουμε το πιο σημαντικό θεωρητικό στοιχείο που θέλει να έχει μια ομάδα που προπονεί. Αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο από το πάθος. 

Ο Σα Πίντο θέλει να δει παίκτες φρέσκους, παίκτες με θέληση, παίκτες με ένταση. Ειδικά το τελευταίο, είναι κάτι που μπορούν πολύ εύκολα να υπηρετήσουν οι παίκτες της Πάφου. Η ομάδα άλλωστε διαθέτει μπόλικη ποιότητα σε όλες τις της γραμμές. Ποδοσφαιριστές που μπορούν να «τρέξουν» το γήπεδο, να πιέσουν ψηλά, να κλέψουν, να παίξουν επιθετική άμυνα και φυσικά να σκοράρουν. 

Η προετοιμασία για το πρώτο παιχνίδι με Σα Πίντο στον πάγκο είναι πολύ σύντομη. Η Πάφος πάει στο «Αλφαμέγα» για να παίξει με τον Απόλλωνα και θέλει να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις και να πάρει μία νίκη που θα έχει μεγάλη επιρροή κυρίως στην ψυχολογία της πέραν βεβαίως από το βαθμολογικό. 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Tags

ΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη