Ας ξεκινήσουμε με την ένταση

Ο Πορτογάλος τεχνικός έπιασε δουλειά στους περσινούς πρωταθλητές αντικαθιστώντας τον Άλμπερτ Θελάδες και για την ώρα οι στόχοι είναι κοντά χρονικά… Κατάκτηση του κυπέλλου και ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη σεζόν.

Σε μία χρονιά με αρκετά σκαμπανεβάσματα, τόσο αγωνιστικά, όσο και βαθμολογικά, ο Σα Πίντο ευελπιστεί πως θα καταφέρει να βγάλει το 100% από τους παίκτες του, έτσι ώστε αυτή, να κλείσει με χαμόγελα. Από εκεί και πέρα (λογικά) θα έχει τον χρόνο να στήσει μία ομάδα όπως αυτός την έχει στο μυαλό του για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Έχοντας ένα αρκετά μεγάλο δείγμα της δουλειάς του και εδώ στα μέρη μας, γνωρίζουμε το πιο σημαντικό θεωρητικό στοιχείο που θέλει να έχει μια ομάδα που προπονεί. Αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο από το πάθος.

Ο Σα Πίντο θέλει να δει παίκτες φρέσκους, παίκτες με θέληση, παίκτες με ένταση. Ειδικά το τελευταίο, είναι κάτι που μπορούν πολύ εύκολα να υπηρετήσουν οι παίκτες της Πάφου. Η ομάδα άλλωστε διαθέτει μπόλικη ποιότητα σε όλες τις της γραμμές. Ποδοσφαιριστές που μπορούν να «τρέξουν» το γήπεδο, να πιέσουν ψηλά, να κλέψουν, να παίξουν επιθετική άμυνα και φυσικά να σκοράρουν.

Η προετοιμασία για το πρώτο παιχνίδι με Σα Πίντο στον πάγκο είναι πολύ σύντομη. Η Πάφος πάει στο «Αλφαμέγα» για να παίξει με τον Απόλλωνα και θέλει να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις και να πάρει μία νίκη που θα έχει μεγάλη επιρροή κυρίως στην ψυχολογία της πέραν βεβαίως από το βαθμολογικό.