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Τιμωρία 1 χρόνου σε Γιαννακόπουλο!

ΓΗΠΕΔΟ

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Τιμωρία 1 χρόνου σε Γιαννακόπουλο!

Βαριά τιμωρία επιβλήθηκε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ.

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκός AKTOR τιμωρήθηκε για δυσφημιστικές για το άθλημα δηλώσεις στο Game 4 και του επιβλήθηκε ποινή απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα γήπεδα για έναν χρόνο.

Συμπληρωματικά, του επιβλήθηκε πρόστιμο 50 χιλιάδες ευρώ και άλλα τόσα στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

Αναλυτικά η απόφαση:

1. Επιβάλλεται στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα των δυσφημιστικών για το άθλημα δηλώσεων, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 20252026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη στις 10.6.2026, α) απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά προσωρινά για ένα (1) έτος και β) χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ. 2. Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, για την ως άνω πράξη του ιδιοκτήτη της.

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

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