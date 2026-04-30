Πρώτα… καθαρό μυαλό για το φινάλε της σεζόν κι έπειτα το νέο συμβόλαιο για τον Έντσο!

Ο captain επέστρεψε από την τιμωρία του και τόσο κατά τη διάρκεια αυτής, όσο και στην επαναφορά του, φέρθηκε άψογα κι επαγγελματικά.

Ξαναφόρεσε το περιβραχιόνιο, προφανώς ο προπονητής που του επέβαλε τιμωρία δεν υπάρχει πια στο κλαμπ και το συναίσθημα του Αργεντινού για τους «μπλε» δείχνει να δυναμώνει πάλι.

Γι’ αυτό, αν και ο εκπρόσωπος του παίκτη συνεχίζει να λέει πως όλα θα φανούν μετά το Μουντιάλ και θα συζητήσει με τον πελάτη του για τις σκέψεις του, οι άνθρωποι της Τσέλσι θέλουν να τον κρατήσουν κοντά τους.

Όπως αναφέρει ο αγγλικός Τύπος, φαίνεται πως μπορεί να βρεθεί πρόσφορο έδαφος για την υπογραφή νέου συμβολαίου ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά δεν θα γίνει καμία επαφή γι’ αυτό το ζήτημα, προτού τελειώσει η φετινή σεζόν…

