Σήκωσε πολλά τρόπαια ο μεγάλος Σωτήρης Καΐαφας αλλά αυτό ήταν ξεχωριστό

Ο Ερμής πανηγύρισε το κύπελλο Μικρών Κατηγοριών, επικρατώντας της Ορμήδειας στην παράταση με 2-1.

Στον τελικό που έγινε στο Δασάκι βρέθηκε και ο σπουδαίος Σωτήρης Καϊάφας που είδε με ικανοποίηση τον εγγονό Σωτήρη Καϊάφα να σηκώνει το τρόπαιο. Ο παππούς Σωτήρης στην πλούσια καριέρα του με τη φανέλα της Ομόνοιας, σήκωσε πολλά τρόπαια. Έζησε μεγάλες στιγμές.

Αυτό ήταν όμως που σήκωσε με τον εγγονό του, που πήρε και το όνομά του, ήταν ξεχωριστό. Είναι αλλιώς να βλέπεις να βλέπεις το αίμα σου, να χαίρεται με την ψυχή του.

. Ο 20χρονος Σωτήρης φέτος αποτέλεσε βασικό γρανάζι στον Ερμή με 28 συμμετοχές στο πρωτάθλημα (16 βασικός), σκοράροντας πέντε γκολ.

Χ.Χ