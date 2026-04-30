«Ο Τονάλι θέλει να μείνει Αγγλία με τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άρσεναλ να μονομαχούν για χάρη του»

Σκληρή μονομαχία ανάμεσα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άρσεναλ μας περιμένει το καλοκαίρι με αφορμή την υπογραφή του Σάντρο Τονάλι.

Ο Ιταλός χαφ διαπρέπει με τη φανέλα της Νιούκαστλ και θέλει να παραμείνει στο υψηλότερο επίπεδο. Στο παρελθόν έχουν υπάρξει δημοσιεύματα που τον συνδέουν με επιστροφή στην Ιταλία, ωστόσο ο ίδιος δεν σκέφτεται να αποχωριστεί την Premier League.

Στο Νησί αναφέρουν ότι για χάρη του «κόκκινοι διάβολοι» και «κανονιέρηδες» θα κάνουν τα πάντα για να τον αποκτήσουν και να ενισχύσουν σημαντικά την μεσαία του γραμμή με έναν ποδοσφαιριστή που δεσπόζει στο κέντρο του γηπέδου.

Ο Τονάλι φέτος σε συνολικά 50 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις έχει σημειώσει τρία γκολ ενώ μοίρασε και επτά ασίστ.