Ολυμπιακός: «Το πρώτο βήμα έγινε, πάμε δυνατά για το 2-0»

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ για το Game 2 τη Μονακό (21:00), με την ερυθρόλευκη ΚΑΕ να στέλνει μήνυμα.

Όλοι… στα κόκκινα ντυμένοι και άπαντες πλέον στοχεύουν στο 2-0, κάτι που θα φέρει ακόμη πιο κοντά την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο Final-4 της Αθήνας.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι Πειραιώτες:

“Το πρώτο βήμα έγινε!Συνεχίζουμε ΜΑΖΙ με το ίδιο πάθος για το επόμενο!Φροντίζουμε για την έγκαιρη προσέλευσή μας στο γήπεδο, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.Δίνουμε ώθηση στην ομάδα με τη φωνή μας.Την στηρίζουμε με πάθος, χωρίς υβριστικά συνθήματαΚαι φυσικά… ντυνόμαστε ΟΛΟΙ στα κόκκιναΗ δύναμή μας είστε εσείς. Πάμε δυνατά για το 2-0!”.