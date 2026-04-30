Πλησιάζει το τέλος της καριέρας του Ρονάλντο!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πρωταγωνιστεί στην πορεία της Αλ Νασρ και στην προσπάθειά της για να στεφθεί πρωταθλήτρια στη Σαουδική Αραβία, σκοράροντας και στη νίκη της ομάδας του στο ντέρμπι της με την Αλ Χιλάλ!

Σε δηλώσεις που έκανε μετά από το τέλος της αναμέτρησης, ο Πορτογάλος σταρ τόνισε ότι προσπαθεί να απολαμβάνει την κάθε στιγμή στην «τελική ευθεία» της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ενώ ξεκαθάρισε ότι το σημαντικότερο για εκείνον παραμένει το να νικά η ομάδα του.

«Προσπαθώ να απολαμβάνω την κάθε στιγμή, μέρα με τη μέρα, παιχνίδι με το παιχνίδι, χρόνο με τον χρόνο, γιατί το τέλος της καριέρας μου πλησιάζει και αυτό είναι γεγονός. Είχα μια υπέροχη καριέρα, η οποία συνεχίζεται. Το σημαντικότερο για εμένα είναι ότι συνεχίζω. Συνεχίζω να το απολαμβάνω, να πετυχαίνω γκολ. Αλλά το σημαντικότερο για εμένα είναι η νίκη», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ρονάλντο.