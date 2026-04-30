Πάνω από την πρόκριση, ο άνθρωπος

Η ενσυναίσθηση μεταξύ των αντιπάλων είναι η σημαντικότερη νίκη στον αθλητισμό.

Είναι η στιγμή που ο Κώστας Σταφυλίδης αποχωρεί τραυματίας από το ντέρμπι ΑΠΟΕΛ - Απόλλωνα και οι φίλοι των γαλαζοκιτρίνων σηκώνονται για να χειροκροτήσουν έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της σεζόν.

Ακόμη και οι παίκτες του Απόλλωνα σπεύδουν να παρηγορήσουν τον Ελλαδίτη άσο, ο οποίος φεύγει δακρυσμένος από το γήπεδο.

Ναι, ήταν ένας μεγάλος ημιτελικός που έκρινε ένα εισιτήριο για τον τελικό, όμως τέτοιες στιγμές υπενθυμίζουν σε όλους πως, πάνω από την κρισιμότητα κάθε αγώνα, η ανθρώπινη πλευρά του αθλητισμού παραμένει η σημαντικότερη.

Ο Σταφυλίδης λύγισε γιατί ήθελε να τα δώσει όλα για την πρόκριση και μια άτυχη στιγμή δεν του το επέτρεψε.

Σε αυτή την ψυχολογική κατάσταση, το λιγότερο που πρέπει να υπενθυμίζεται σε όλους είναι ότι είμαστε άνθρωποι. Ο αμοιβαίος σεβασμός και η ενσυναίσθηση μεταξύ των αντιπάλων είναι η σημαντικότερη νίκη στον αθλητισμό.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

