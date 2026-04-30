Πάνω από την πρόκριση, ο άνθρωπος

Είναι η στιγμή που ο Κώστας Σταφυλίδης αποχωρεί τραυματίας από το ντέρμπι ΑΠΟΕΛ - Απόλλωνα και οι φίλοι των γαλαζοκιτρίνων σηκώνονται για να χειροκροτήσουν έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της σεζόν.

Ακόμη και οι παίκτες του Απόλλωνα σπεύδουν να παρηγορήσουν τον Ελλαδίτη άσο, ο οποίος φεύγει δακρυσμένος από το γήπεδο.

Ναι, ήταν ένας μεγάλος ημιτελικός που έκρινε ένα εισιτήριο για τον τελικό, όμως τέτοιες στιγμές υπενθυμίζουν σε όλους πως, πάνω από την κρισιμότητα κάθε αγώνα, η ανθρώπινη πλευρά του αθλητισμού παραμένει η σημαντικότερη.

Ο Σταφυλίδης λύγισε γιατί ήθελε να τα δώσει όλα για την πρόκριση και μια άτυχη στιγμή δεν του το επέτρεψε.

Σε αυτή την ψυχολογική κατάσταση, το λιγότερο που πρέπει να υπενθυμίζεται σε όλους είναι ότι είμαστε άνθρωποι. Ο αμοιβαίος σεβασμός και η ενσυναίσθηση μεταξύ των αντιπάλων είναι η σημαντικότερη νίκη στον αθλητισμό.

