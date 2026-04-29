ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

To «επίτευγμα» του Θελάδες: Πήρε την Πάφος FC στο -5 και την... παρέδωσε στο -19

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

To «επίτευγμα» του Θελάδες: Πήρε την Πάφος FC στο -5 και την... παρέδωσε στο -19

To διαζύγιο με τον Ισπανό τεχνικό ήταν αναπόφευκτο μιας και ποτέ δεν έδειξε να είναι προπονητής που θα οδηγούσε την περσινή πρωταθλήτρια σε διάκριση.

Φυσιολογική εξέλιξη μπορεί να θεωρηθεί η απόφαση της διοίκησης της Πάφου να λύσει τη συνεργασία της με τον Άλμπερτ Θελάδες.

Πρόκειται για έναν προπονητή που δεν έδειξε σε κανένα σημείο της παρουσίας του στον πάγκο της ομάδας ότι μπορεί να τη σταθεροποιήσει σε ψηλό επίπεδο και ούτε τα συνεχόμενα τελευταία αποτελέσματα αποτέλεσαν μια... «κοιλιά» καθώς τα στραβά ήταν ο κανόνας σε όλη τη (σύντομη) θητεία του και οι επιτυχίες ήταν οι εξαιρέσεις.

Οι τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στον θεσμό του κυπέλλου (σε ένα ματς με τον Διγενή και δύο με την ΑΕΛ) οδήγησαν μεν στον τελικό και δίδουν στην Πάφο την ευκαιρία να κατακτήσει τρόπαιο, όμως δεν ήταν δυνατές να αντιστρέψουν το κλίμα.

Είναι ενδεικτικό ότι στο πρωτάθλημα η Πάφος κατέγραψε με τον Θελάδες μόνο πέντε νίκες σε 16 αναμετρήσεις, έχοντας έτσι ποσοστό επιτυχίας μόλις 31%. Ο Ισπανός ξεκίνησε μεν με τρίποντο (εντός με Ομόνοια Αραδίππου), ακολούθησαν όμως τρεις σερί ήττες (από Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Πάφο) και μια ασταθής πορεία, με αποτέλεσμα να πανηγυρίσει κολλητές νίκες μόνο στα δύο τελευταία ματς της πρώτης φάσης με ΕΝΥ Ύψωνα και Ακριτα. Αποκορύφωμα, τα αποτελέσματα της ομάδας στα πλέι οφ, όπου μετράει πέντε αγώνες χωρίς τρίποντο.

Τα πιο πάνω είχαν αποτέλεσμα, η Πάφος, η οποία με την άφιξη του Θελάδες ήταν στο -5 από την κορυφή με δύο αγώνες λιγότερους, να κατρακυλήσει στο -19 από την πρώτη θέση!

Σε συνδυασμό με την εικόνα που εξέπεμπε η ομάδα σε όλο αυτό το διάστημα και η οποία δεν έπειτε ότι ο Θελάδες έχει την ικανότητα να εμφανίσει στο γήπεδο την Πάφο που περιμένει να δει η διοίκηση και ο κόσμος της ομάδας, πάρθηκε η απόφαση για αλλαγή προπονητή με πρώτο χρονικά στόχο να τερματίσει όσο το δυνατόν ψηλότερα στο πρωτάθλημα και ακολούθως τον μεγαλύτερο στόχο που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του κυπέλλου.

Κατηγορίες

ΠΑΦΟΣ FCΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Ντι Μαρία στα 38 του συνεχίζει να σπάει ρεκόρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τετραετής αποκλεισμός στον Μούντρικ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτό που πρέπει να «απαντηθεί»

ΑΕΛ

|

Category image

Ιστορική τιμωρία στον Αντράδα, 12+1 αγωνιστικές, για τη γροθιά στον Πουλίδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Έφυγε δακρυσμένος από τη ρεβάνς ο Σταφυλίδης

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

To «επίτευγμα» του Θελάδες: Πήρε την Πάφος FC στο -5 και την... παρέδωσε στο -19

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στην αποστολή ο Πιέρος Σωτηρίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

LIVE: ΑΠΟΕΛ - Απόλλων 0-0

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Επιστροφή στο γρασίδι για την ποδοσφαιρική ομάδα της ΕΑΚ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επίσημο: Άνοιξε η νότια για τους Ομονοιάτες, «πόλεμος» για άλλα 2450

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με αυτούς κοντράρει τον Απόλλωνα ο ΑΠΟΕΛ με… φόντο την ανατροπή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η ενδεκάδα του Λοσάδα για να κλείσει θέση στον τελικό

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Προσηλώνεται στην επόμενη μέρα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ευχάριστα νέα στο «στρατόπεδο» της Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντομαγκόι Βίντα: Οι ηγέτες εντός και εκτός γηπέδων αξίζουν μία θέση σε κάθε ρόστερ!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη