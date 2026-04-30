Γιόρτασε τα 20ά του γενέθλια στο «Ηλίας Πούλλος»

Η προετοιμασία της Ομόνοιας για να στεφθεί και με τη βούλα πρωταθλήτρια συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς, όμως η χθεσινή προπόνηση είχε και μια ξεχωριστή, πιο ανθρώπινη στιγμή.

Ο Παναγιώτης Ανδρέου γιόρτασε τα 20ά του γενέθλια μέσα στο γήπεδο, με τους συμπαίκτες του να του επιφυλάσσουν μια όμορφη έκπληξη. Μετά το τέλος της προπόνησης, εμφανίστηκε τούρτα και ο Ανδρέου έσβησε τα κεράκια, δεχόμενος τις ευχές όλων.

Για τον Ανδρέου, τα φετινά γενέθλια θα μείνουν σίγουρα αξέχαστα, καθώς συνδυάζονται με μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία της ομάδας του και την καθιέρωση του ίδιου στην ενδεκάδα.