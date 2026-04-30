Το βίντεο που ξεκαθαρίζει την ορθή απόφαση του Μάκελι να πάρει πίσω το πέναλτι της Άρσεναλ

Ο Χάντσκο δικαιώθηκε, ακόμα κι αν χρειάστηκε αρκετή κουβέντα του ρέφερι Μάκελι με τον VAR του πρώτου αγώνα της Ατλέτικο με την Άρσεναλ επί ισπανικού εδάφους για τα ημιτελικά του Champions League.

Οι Λονδρέζοι είχαν προηγηθεί με πέναλτι, οι «ροχιμπλάνκος» ισοφάρισαν με τον ίδιο τρόπο και οι «κανονιέρηδες» κέρδισαν και μια δεύτερη φορά την ευκαιρία να στήσουν την μπάλα στην άσπρη βούλα.

Ωστόσο, αυτό αναιρέθηκε και ορθά, όπως αποτυπώνει κι ένα συγκεκριμένο βίντεο, βάζοντας τέρμα στα παράπονα και τις διαμαρτυρίες του Αρτέτα, του Ράις και των υπόλοιπων μελών της αγγλικής ομάδας.

Ο Χάντσκο δεν ακουμπά τον Έζε, προλαβαίνει να πατήσει το χορτάρι, ο Άγγλος εξτρέμ πέφτει για να εκμαιεύσει την απόφαση του ρέφερι, αρχικά τα καταφέρνει, αλλά στην εποχή του VAR και του βίντεο αποδόθηκε δικαιοσύνη. Εν μέρει. Αφού θα μπορούσε να έχει πάρει κάρτα ο ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ για θέατρο στην τελική…