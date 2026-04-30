Τον προτιμάει ο Λοσάδα και αυτός τον δικαιώνει

Ο Απόλλων φαίνεται πως έχει κατασταλάξει στην επιλογή του για τη θέση κάτω από τα δοκάρια και για τη νέα σεζόν, με τον Φίλιπ Κουν να καθιερώνεται σε βασικό τερματοφύλακα για τη φετινή σεζόν. Ιδιαίτερα μετά την έλευση του Ερνάν Λοσάδα στην τεχνική ηγεσία, ο Γερμανός πορτιέρε έχει κερδίσει ξεκάθαρα την εμπιστοσύνη του προπονητή του, αφήνοντας σε δεύτερο ρόλο τον Πίτερ Λέουβενμπεργκ.

Τα προηγούμενα χρόνια οι δύο τερματοφύλακες μοιράζονταν τον χρόνο συμμετοχής, δημιουργώντας έναν υγιή ανταγωνισμό για τη θέση. Ωστόσο, η φετινή εικόνα δείχνει αλλαγή ισορροπιών, με τον Κουν να αποκτά σταθερό προβάδισμα και να καθιερώνεται ως η πρώτη επιλογή.

Αν κρίνουμε από τις πρόσφατες δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου της ομάδας, Φανούριου Κωνσταντίνου, αφήνει να εννοηθεί πως η διοίκηση είναι απόλυτα ικανοποιημένη από την παρουσία του Γερμανού τερματοφύλακα. Όλα δείχνουν πως οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ανανέωση της συνεργασίας τους, καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται με το τέλος της τρέχουσας ποδοσφαιρικής σεζόν.

Αντρέας Πολυκάρπου