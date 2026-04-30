Σε επαφές με τον Τζενάρο Γκατούζο η Τορίνο!

Λίγες εβδομάδες μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό της εθνικής Ιταλίας από το Μουντιάλ 2026 και το «διαζύγιό» του με τη «σκουάντρα ατζούρα», ο Τζενάρο Γκατούζο βλέπει την... μπογιά του να περνάει ακόμη στο ιταλικό ποδόσφαιρο!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Αλφρέδο Πεντούλα, η Τορίνο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες σε διαπραγματεύσεις με τον 48χρονο τεχνικό για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου!

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, οι δύο πλευρές είχαν τουλάχιστον δύο συναντήσεις μέσα στην εβδομάδα, ώστε να συζητήσουν τις λεπτομέρειες και τις πιθανότητες ενός πιθανού deal.

Βέβαια, η διοίκηση της «γκρανάτα» δεν έχει πάρει την οριστική της απόφαση αναφορικά με το μέλλον του νυν προπονητή, Ρομπέρτο Ντ' Αμβέρσα, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι.