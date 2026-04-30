«Σε διαπραγματεύσεις με τον Γιούρτσεβεν η Φενέρ»

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα η Φενέρ έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού και των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Ομέρ Γιουρτσεβέν

Με την σεζόν να έχει μπει στην τελική της ευθεία η Φενέρ μπορεί να βρίσκεται μεσούσης των play-offs, ωστόσο τουρκικά δημοσιεύματα μεταδίδουν πως η εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης, βρίσκεται σε συζητήσεις με τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιουρτσεβέν.

Όπως αναφέρουν μέσα της γειτονικής χώρας η ομάδα της Πόλης έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τον Τούρκο ψηλό, με τις διαπραγματεύσεις των δυο πλευρων να βρίσκονται σε καλό επίπεδο.

Να σημειώσουμε πως ο Γιούρτσεβεν έχει περάσει τρία χρόνια στο ρόστερ της Φενέρμπαχτσε από την σεζόν 2013, έως το 2016. Μετά τον Παναθηναϊκό, ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Γιουρτσεβέν ήταν το Σαν Φρανσίσκο. Υπέγραψε δεκαήμερο συμβόλαιο με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, όχι μία, αλλά δύο φορές, ωστόσο δεν κατάφερε να κερδίσει ένα συμβόλαιο στο ΝΒΑ. 

Να σημειώσουμε οτι σε περίπτωση που ο Γιούρτσεβεν αποκτηθεί από την Φενέρ αυτή την σεζόν θα μπορεί να αγωνιστεί κανονικά στο τουρκικό πρωτάθλημα, όχι όμως στην Εuroleague. 

