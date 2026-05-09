«Ποτέ δεν είχαμε πανικό» - Οι δηλώσεις Οκκά και Σατσιά

Διαβάστε όσα δήλωσαν οι προπονητές Ομόνοιας Αραδίππου και Ακρίτα, Μαρίνος Σατσιάς και Γιάννης Οκκάς, μετά τη νίκη των «περιστεριών» (2-1) που τους κρατά οριστικά στην κατηγορία και στέλνει την ομάδα της Χλώρακας στην τελευταία αγωνιστική με την πλάτη στον τοίχο.

Οι δηλώσεις του Μαρίνου Σατσιά:

«Είμαστε πανευτυχείς. Δίκαια μείναμε στην κατηγορία. Παίξαμε καλά παιχνιδια, στρωτό ποδόσφαιρο. Είχαμε πλάνο. Με μια ομάδα που δεν έχω λόγια. Από την πρώτη μέρα ήταν δίπλα μου. Ποτέ δεν είχαμε πανικό. Και την υστάτη υπήρχε η στήριξη και από τον κόσμο και από τη διοίκηση. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαριστές και τους συνεργάτες μας. Είμαι πανευτυχής…

Θα δούμε τώρα τι προγραμματισμό πρέπει να κάνουμε. Τι μπορούμε να βελτιώσουμε και έχουμε χρόνο να συζητήσουμε για ενίσχυση της ομάδας. Είχαμε τρομερά αποδυτήρια που εμείς τα δημιουργήσουμε σαν προπονητές και σαν διοίκηση. Είχαμε πάθος και θέληση. Πειθαρχία. Πολλές φορές βγάλαμε πολύ ταλέντο. Είχαμε καλό κλίμα και στις ήττες.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Οκκά: 

«Ακόμα ένα παιχνίδι τελείωσε αυτή τη φορά χωρίς να πάρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στο παιχνίδι είχαν και οι δύο ομάδες τις στιγμές τους. Στο δεύτερο μέρος μπήκαμε ακόμα καλύτερα από το πρώτο μέρος σε κάποιες λεπτομέρειες κρίθηκαν και τα γκολ. Προσπαθήσαμε να επανέλθουμε με το γκολ μπορούσαμε και να ισοφαρίσουμε. Είμαι περήφανος για την προσπάθεια. Το έργο μας παραμένει δύσκολο. Θα πάμε για τη νίκη στο τελευταίο παιχνίδι. Συγχαρητήρια στην Ομόνοια Αραδίππου για την παραμονή. Βλέπουμε την επόμενη μέρα με αισιοδοξία.

Πάμε σε κάθε παιχνίδι για να κερδίσουμε. Η διαφορά της προηγούμενης βδομάδας απλά δεν εξαρτάται από εμάς. Για εμάς είναι μονόδρομος η νίκη. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ανόρθωση. Ελπίζουμε με τη φόρα που έχει η Ανόρθωση να κάνει το καθήκον της. Όμως εμείς πρέπει να κερδίσουμε. Παλεύουμε τη σωτηρία μας. Θέλουμε τη νίκη με την ΑΕΛ».

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

