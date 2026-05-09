Παραμονή για Ομόνοια Αραδίππου για 2η σερί σεζόν, δύσκολα τα πράγματα για Ακρίτα

Πανηγύρια στο Αραδιππιώτικο στρατόπεδο, απογοήτευση στην ομάδα της Χλώρακας.

Η πρώτη νίκη για την Ομόνοια Αραδίππου στα πλέι άουτ, ήταν αυτή που της χάρισε και την παραμονή στην Α΄ Κατηγορία για 2η σερί σεζόν. 

Το συγκρότημα του Μαρίνου Σατσιά νίκησε με 2-1 τον Ακρίτα Χλώρακας και ασφαλώς πρόκειται για μία σημαντική επιτυχία καθώς για 3η σερί χρονιά οι φίλοι της ομάδας θα έχουν την ευκαιρία να την απολαμβάνουν στα σαλόνια. Τα «περιστέρια» που είχαν μπει ως πρώτα στα πλέι οφ, πέτυχαν την πρώτη τους νίκη στη β΄ φάση και πανηγύρισαν έντονα στο τέλος του ματς αφού η παραμονή πέρασε... από περιπέτειες.

Αντίθετα, τα πράγματα δυσκολεύουν για τον Ακρίτα αφού έπεσε στην 12η θέση και η παραμονή του, δεν εξαρτάται από αυτόν αφού θα πρέπει να χάσει ο Ολυμπιακός και να κερδίσει στο φινάλε.

Όλο το... ζουμί ήταν στην επανάληψη, διάστημα όπου είχαμε και τα τρία γκολ. Αρχικά ο Ασενούν στο 59΄ έβαλε σε θέση οδηγού τους γηπεδούχους που πανηγύρισαν πολύ πιο έντονα το δεύτερο γκολ του Γεωργίου στο 71΄. Ωστόσο ο Ακρίτας που προερχόταν από τρεις σερί νίκες με τον Οκκά στον πάγκο, δεν τα έβαλε κάτω. Μείωσε με τον Ρομό στο 80΄ αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει στην ισοφάριση.

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ: Κόστιτς, Αντωνίου, Θελάντερ, Ενρίκες, Ρινγκ (90+1΄ Κάνο), Έντουαρντς (90+1΄ Παντελή), Βαν Μιούλεν, Μουαντίπ (90+1΄ Ζαχαρίου), Ασενούν (66΄ Ζορζίνιο), Γεωργίου, Ποντικός (72΄ Χαβέλκα).

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Ζήνωνος, Ζάμπελιν, Μίλερ (72΄ Κάστρο), Αντωνίου, Ιωάννου (82΄ Βασιλείου), Καρλίτος, Φερνάντεζ, Βινιάτο, Μανού (78΄ Ρομό), Χατζηβασίλη (72΄ Μπενίτο).

ΣΚΟΡΕΡ: 59΄ Ασενούν, 71΄ Γεωργίου / 80΄ Ρομό

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 27΄ Ρινγκ, 55΄ Ασενούν, 61΄ Έντουαρντς / 23΄ Φερνάντες, 45+2΄ Ζήνωνος

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Άντρις Τρειμάνις

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Τάμας Μπογκνάρ

AVAR: Σολωμού Δημήτρης

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας

