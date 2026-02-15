ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χαμένη ευκαιρία και για τους δύο στο ΓΣΠ

Χαμένη ευκαιρία και για τους δύο στο ΓΣΠ

Ισόπαλο χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε το ματς στο ΓΣΠ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ομόνοια Αραδίππου που διεξήχθη στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς ιδιαίτερες φάσεις, στην επανάληψη οι δύο ομάδες είχαν κάποιες καλές ευκαιρίες για γκολ όμως καμία δεν βρήκε δίχτυα, με το τελικό σφύριγμα να τις βρίσκει να παίρνουν από έναν βαθμό, με αμφότερες να χάνουν την ευκαιρία να απομακρυνθούν από την επικίνδυνη ζώνη.

Οι μαυροπράσινοι ανέβηκαν στους 24 βαθμούς και τα «περιστέρια» στους 25, απέχοντας τρεις και τέσσερις βαθμούς αντίστοιχα από τη ζώνη του υποβιβασμού, εν αναμονή του αποτελέσματος του Εθνικού κόντρα στον ΑΠΟΕΛ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Φελίπε, Τζεπάρ, Ενρίκε, Κονομής, Ταβάρες (61΄ Κοβαλένκο), Βιερίνια, Χαραλάμπους (46΄ Γουίλερ, 71΄ Τόσκα), Μπράντονιτς, Ομορόβα (46΄ Πική), Ζοάο Μάριο (78΄ Ίντζια).

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ: Σακκά, Αντωνίου, Τελάντερ, Ενρίκες, Βαν Μιούλεμ, Ρινγκ, Πολυκάρπου (82΄ Ασενούν), Έντουαρντς (86΄ Καλλής), Μουαντίπ (82΄ Χαβέλκα), Γεωργίου (86΄ Κάνο), Ποντικός (70΄ Λομονάκο).

ΣΚΟΡΕΡ: - / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / 56΄ Ποντικός

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σολωμού Δημήτρης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Τσαμπαλάς Ανδρέας

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβαστε ακομη