Οι αναφορές από τον προπονητή της Ομόνοιας Αραδίππου, Μαρίνο Σατσιά, μετά τον αποκλεισμό στο κύπελλο από τον Απόλλωνα.

«Ο Απόλλωνας μπήκε καλύτερα. Είπαμε να προσέξουμε τα πρώτα 15 λεπτά γιατί με τον κόσμο και την ώθηση θα ήταν δύσκολο. Είχαμε ευκαιρίες βάλαμε το γκολ και πήγαμε στα αποδυτήρια με το 2-1. Ήταν λογικό ότι θα πίεζε ο Απόλλων μετά το 2-2.

Με δέκα ποδοσφαιριστές χάσαμε κλασικές ευκαιρίες. Να δώσω τα συγχαρητήρια μου στους ποδοσφαιριστές μου είναι άξιοι σεβασμού. Είδαμε τον Απόλλωνα στα μάτια.

Για να κερδίσεις στην Λεμεσό πρέπει να υπερβάλεις εαυτό και αυτό κάναμε. Είναι ευχής έργο να παίζουμε καλά και μπράβο σε όλους . Παίζουμε καλά αλλά ακόμα δεν σωθήκαμε. Θέλουμε τρεις πόντους την Δευτέρα και αυτό δεν θα είναι εύκολο».