ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σατσιάς: «Κάναμε ένα τεράστιο βήμα αλλά μέχρι εκεί» (Τι είπε ο Φερέιρα)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σατσιάς: «Κάναμε ένα τεράστιο βήμα αλλά μέχρι εκεί» (Τι είπε ο Φερέιρα)

Διαβάστε όσα ειπώθηκαν από τους δύο προπονητές μετά το τέλος του αγώνα της Ομόνοιας Αραδίππου και του Εθνικού Άχνας

Μαρίνος Σατσιάς:

«Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Κάναμε πολύ ώριμο παιχνίδι σε μια πολύ δύσκολη έδρα που λίγοι πέρασαν. Εκτός από την πρώτη φάση που ανήκε στον Εθνικό, νομίζω ότι ελέγξαμε πλήρως το παιχνίδι. Είναι απλά μια νίκη. Βλέπουμε το επόμενο γιατί ακολουθεί μια πολύ δύσκολη φάση. Δεν σημαίνει κάτι η διαφορά, αν θυμηθώ πέρσι η Καρμιώτισσα ήταν στο +7. Κάναμε ένα τεράστιο βήμα αλλά μέχρι εκεί»

Ρούι Φερέιρα: 

«Να συγχαρώ τον αντίπαλο για τη νίκη, την άξιζε. Είμαι πολύ απογοητευμένος... Μου είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να καταλάβω γιατί δεν κάνουν αυτά που κάνουμε στις προπονήσεις. Είμαι ευχαριστημένος από τη δουλειά που κάναμε όλη την βδομάδα, στον αγωνιστικό χώρο σήμερα δεν ήμασταν ομάδα. Κερδίσαμε την Πάφο κερδίσαμε το ΑΠΟΕΛ γιατί σε αυτά τα παιχνίδια είχαν κίνητρο. Σήμερα φάνηκε ότι δεν είχαμε και αυτό είναι δικό μου λάθος. Ατομικά δεν μπορεί κανένας να κάνει κάτι, πρέπει να το κάνουμε ομαδικά. Οι πραγματικοί μας αντίπαλοι δεν είναι ούτε η Πάφος ούτε το ΑΠΟΕΛ, είναι οι ομάδες που κυνηγούμε βαθμολογικά για την παραμονή μας. Πραγματικά απολογούμαι στο σύλλογο, αξίζει πολλά περισσότερα. Πρέπει να καθαρίσουμε το μυαλό μας και να συνεχίσουμε γιατί μείναμε πίσω και πλέον μπροστά μας είναι όλα τα παιχνίδια τελικοί»

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

LIVE: Ανόρθωση - ΕΝΠ 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο εξελίξεις στη Μέση Ανατολή φέρνουν ανησυχία για το Finallisima - Καθησυχάζει το Κατάρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σατσιάς: «Κάναμε ένα τεράστιο βήμα αλλά μέχρι εκεί» (Τι είπε ο Φερέιρα)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το «χρυσό» γκολ του Λομόνακο για την απόδραση της Ομόνοιας Αραδίππου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διπλό… μισή παραμονή στο Δασάκι για την Ομόνοια Αραδίππου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η μεγάλη επιστροφή του Ηρακλή! - Ξανά στη Super League μετά από εννέα χρόνια!

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Πήραν... βόλτα τα τρόπαια μπροστά στο γαλαζοκίτρινο κοινό τα κορίτσια της Cowin ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Επιστρέφει με τρόπαιο στα... σαλόνια η Νέα Σαλαμίνα - Πρωταθλήτρια στη Β΄ Κατηγορία

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Σύντομα μιλά στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ ο Φωτίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Καμορανέζι απέναντι στην Ένωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ 1-3

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με Σισοκό η αποστολή του Παναθηναϊκού ενόψει Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Με... υπογραφή Γκέδες η Καρμιώτισσα πήρε το ντέρμπι ανόδου απέναντι στην ΠΑΕΕΚ.

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις η ενδεκάδα του Μαρτίνς

ΑΕΛ

|

Category image

Με μία αλλαγή η ενδεκάδα του Γκαρσία στο «Αλφαμέγα«

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη