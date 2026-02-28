Σατσιάς: «Κάναμε ένα τεράστιο βήμα αλλά μέχρι εκεί» (Τι είπε ο Φερέιρα)

Μαρίνος Σατσιάς:

«Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Κάναμε πολύ ώριμο παιχνίδι σε μια πολύ δύσκολη έδρα που λίγοι πέρασαν. Εκτός από την πρώτη φάση που ανήκε στον Εθνικό, νομίζω ότι ελέγξαμε πλήρως το παιχνίδι. Είναι απλά μια νίκη. Βλέπουμε το επόμενο γιατί ακολουθεί μια πολύ δύσκολη φάση. Δεν σημαίνει κάτι η διαφορά, αν θυμηθώ πέρσι η Καρμιώτισσα ήταν στο +7. Κάναμε ένα τεράστιο βήμα αλλά μέχρι εκεί»

Ρούι Φερέιρα:

«Να συγχαρώ τον αντίπαλο για τη νίκη, την άξιζε. Είμαι πολύ απογοητευμένος... Μου είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να καταλάβω γιατί δεν κάνουν αυτά που κάνουμε στις προπονήσεις. Είμαι ευχαριστημένος από τη δουλειά που κάναμε όλη την βδομάδα, στον αγωνιστικό χώρο σήμερα δεν ήμασταν ομάδα. Κερδίσαμε την Πάφο κερδίσαμε το ΑΠΟΕΛ γιατί σε αυτά τα παιχνίδια είχαν κίνητρο. Σήμερα φάνηκε ότι δεν είχαμε και αυτό είναι δικό μου λάθος. Ατομικά δεν μπορεί κανένας να κάνει κάτι, πρέπει να το κάνουμε ομαδικά. Οι πραγματικοί μας αντίπαλοι δεν είναι ούτε η Πάφος ούτε το ΑΠΟΕΛ, είναι οι ομάδες που κυνηγούμε βαθμολογικά για την παραμονή μας. Πραγματικά απολογούμαι στο σύλλογο, αξίζει πολλά περισσότερα. Πρέπει να καθαρίσουμε το μυαλό μας και να συνεχίσουμε γιατί μείναμε πίσω και πλέον μπροστά μας είναι όλα τα παιχνίδια τελικοί»