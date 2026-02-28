Διπλό… μισή παραμονή στο Δασάκι για την Ομόνοια Αραδίππου

Μετά τη σπουδαία νίκη επί της ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική, η Ομόνοια Αραδίππου σημείωσε ακόμη μία και η οποία μοιάζει σαν… μισή παραμονή.

Επικράτησε με 0-1 του Εθνικού στο Δασάκι και έφτασε τους 31 βαθμούς ενώ από την άλλη η Αχνιώτικη ομάδα, παρέμεινε στο 12ο σκαλοπάτι και στους 23 βαθμούς.

Σε ένα αρκετά κλειστό ματς, με λίγες ευκαιρίες, τα «περιστέρια» βρήκαν το «χρυσό» γκολ από τα πόδια του Λομόνακο στο 54ο λεπτό. Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι πίεσαν περισσότερο, όμως χωρίς ουσία και έτσι το τελικό σφύριγμα του Ιωάννη Χριστοδούλου, βρήκε το συγκρότημα του Μαρίνου Σατσιά να πανηγυρίζει την 9η του νίκη.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ: Φλόρες, Φελίπε, Λομοτέι, Κονφέ, Νενέκο, Παπαγεωργίου (64΄ Καμάτσο), Πεχλιβάνης (71΄ Σέχας), Μασάδο (46΄ Γκονζάλες), Γιούσης, Αντερέγκεν, Σιβέιρο (71΄ Ψάλτης).

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ: Κόστιτς, Αντωνίου, Ενρίκε, Τελάντερ, Κάνο, Χαβέλκα (86΄ Ζαχαρίου), Βαν Μούλεμ, Ζορζίνιο (68΄ Πολυκάρπου), Μουαντίπ (77΄ Ποντικός), Γεωργίου (77΄ Ασενούν), Λομόνακο (86΄ Έντουαρντς).

ΣΚΟΡΕΡ: – / Λομόνακο 54′

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 89΄ Αντερέγκεν, 90΄ Λομοτέι / 28΄ Τελάντερ, 56΄ Ζορζίνιο, 89΄ Ζαχαρίου

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοδούλου Ιωάννης

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας