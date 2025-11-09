ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι δηλώσεις από τον προπονητή της Ομόνοιας Αραδίππου, Μαρίνο Σατσιά, μετά την ήττα από την ΑΕΚ.

«Να συγχαρώ την ΑΕΚ για τη νίκη της και να πω ένα μπράβο για την πορεία της στην Ευρώπη. Μας κάνει περήφανους και να συνεχίσει έτσι. Δώσαμε χώρο στην ΑΕΚ, όσον αφορά το πέναλτι έπρεπε να δοθεί μια παρατήρηση και μετά το οτιδήποτε άλλο. Έχω τις αμφιβολίες μου για το πέναλτι.

 Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ έκανε πολύ καλό παιχνίδι, στο δεύτερο ανεβήκαμε, παίξαμε και δημιουργήσαμε. Δεν μπορέσαμε να πάρουμε τον βαθμό. Ευχαριστώ τον κόσμο και συγνώμη που δεν καταφέραμε να τους δώσουμε χαρά»

