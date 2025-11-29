ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σπουδαία Μονακό, ανάγκασε την Παρί Σεν Ζερμέν στην πρώτη εγχώρια ήττα της μετά από 2 μήνες!

Μια εντυπωσιακή Μονακό, επιβλήθηκε με 1-0 στο «Stade Louis II» της Παρί Σεν Ζερμέν, αναγκάζοντάς τη στη μόλις δεύτερη ήττα της σε 14 αγωνιστικές της φετινής Ligue 1!

Θριάμβευσε κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν και πανηγύρισε σπουδαία εντός έδρας νίκη για τη 14η αγωνιστική της Ligue 1 η Μονακό!

Η ομάδα του Πριγκιπάτου κοίταξε κατάματα την πρωταθλήτρια Γαλλίας και Ευρώπης και τελικά κατάφερε να πάρει την οριακή νίκη με 1-0, έχοντας για «χρυσό» σκόρερ της τον Μιναμίνο, ο οποίος νίκησε τον Σεβαλιέ στο 68ο λεπτό της αναμέτρησης!

Έτσι, η Μονακό, η οποία έπαιξε και με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Κέρερ στο 80', επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στα θετικά αποτελέσματα, μετά από τις τρεις διαδοχικές ήττες που «μετρούσε» στο πρωτάθλημα, αλλά και τη μεσοβδόμαδη ισοπαλία της κόντρα στην Πάφο για το Champions League, ούσα πλέον έναν βαθμό μακριά από την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Από την άλλη, η Παρί Σεν Ζερμέν γνώρισε την πρώτη εγχώρια ήττα της μετά από 2 μήνες και εκείνο το εις βάρος της 1-0 στην έδρα της Μαρσέιγ, η οποία θα έχει, μαζί με τη Λανς, να προσπεράσουν τους πρωταθλητές, αν νικήσουν τα παιχνίδια τους για τη 14η αγωνιστική.

Ανώτερη η Μονακό στο πρώτο τέταρτο, έφτιαξε την πρώτη ευκαιρία του ματς με τον Σαλισού στο 4ο κιόλας λεπτό, με την Παρί να απαντά στο 26’, όταν ο Χράντετσκι αρνήθηκε το γκολ στον Βιτίνια. Στο 28’ ο Σεβαλιέ έσωσε τους φιλοξενούμενους με σπουδαία επέμβασή του σε προσπάθεια του Μιναμίνο, ενώ στο 40’ o Σαλισού σκόραρε για τη Μονακό, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο, με την Παρί να έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή της, χωρίς όμως να μπορεί να απειλήσει ουσιαστικά την εστία των γηπεδούχων. Τελικά, ήταν η Μονακό εκείνη που προηγήθηκε στο 68’, όταν ο Μιναμίνο πήρε την ασίστ του Γκολόβιν και έστειλε την μπάλα με όμορφο σουτ στην κίνηση! Στο 80' ο Κέρερ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα μετά από εισήγηση των VAR, ενώ στα εναπομείναντα λεπτά η ομάδα του Λουίς Ενρίκε πίεσε, αλλά δεν βρήκε ποτέ το γκολ της ισοφάρισης, γνωρίζοντας τη δεύτερη ήττα της στο φετινό πρωτάθλημα.

Η 14η αγωνιστική:

Παρασκευή 28/11

Μετς-Ρεν 0-1

(22' Ρονζιέ)

Σάββατο 29/11

Μονακό-Παρί Σεν Ζερμέν 1-0

(68' Μιναμίνο)

Παρί-Οσέρ 20:00

Μαρσέιγ-Τουλούζ 22:05

Κυριακή 30/11

Στρασβούργο-Μπρεστ 16:00

Ανζέ-Λανς 18:15

Χάβρη-Λιλ

Λοριάν-Νις

Λιόν-Ναντ 21:45

Η επόμενη (15η) αγωνιστική:

Παρασκευή 5/12Μπρεστ-Μονακό 20:00

Λιλ-Μαρσέιγ 22:00

Σάββατο 6/12Ναντ-Λανς 18:00

Τουλούζ-Στρασβούργο 20:00

Παρί Σεν Ζερμέν-Ρεν 22:00

Κυριακή 7/12Νις-Ανζέ 16:00

Οσέρ-Μετς 18:15

Χάβρη-Παρί

Λοριάν-Λιόν 21:45

 

 

