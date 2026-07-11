Φαβορί η Αγγλία αλλά η Νορβηγία δεν... αστειεύεται!

H Aγγλία μπαίνει ως φαβορί στη μάχη με τη Νορβηγία (00:00), με έπαθλο μία θέση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Όμως οι Βίκινγκς πέταξαν εκτός τη Βραζιλία και δεν μπορούν με τίποτα να υποτιμηθούν.

Το 13ο ραντεβού λοιπόν των δύο χωρών μας επιφυλλάσει συγκινήσεις, με... ατραξιόν δύο σπουδαίους επιθετικούς. Από τη μία ο Χάρι Κέιν με έξι γκολ στη διοργάνωση και από την άλλη ο Έρλινγκ Χάαλαντ με εφτά, στη μάχη των «κανονιέρηδων» του Μουντιάλ, μαζί με Μέσι και Εμπαπέ. Η Αγγλία πανηγύρισε εφτά νίκες, έναντι δύο των Νορβηγών ενώ τρεις αναμετρήσεις δεν ανέδειξαν νικητή.

Tα Τρία Λοντάρια θα συμμετάσχουν στον 11ο προημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου , τον τρίτο υψηλότερο αριθμό πίσω από τη Βραζιλία και τη Γερμανία (και οι δύο με 14). Η Αγγλία, ωστόσο, έχει κερδίσει μόνο τρία από τα παιχνίδια της σε αυτό το στάδιο.

Αντίθετα, η Νορβηγία έχει προκριθεί μόνο σε τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα και αυτή είναι η πρώτη φορά που φτάνει στα προημιτελικά ενός μεγάλου τουρνουά. Το έχει κάνει με τον δύσκολο τρόπο, σκοράροντας και δεχόμενοι γκολ σε όλα τα παιχνίδια της μέχρι στιγμής.

Ο νικητής του συγκεκριμένου ζευγαριού θα παίξει με τον νικητή του Αργεντινή - Ελβετία.