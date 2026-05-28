Τέλος από την Ομόνοια Αραδίππου ο Σατσιάς!

Μάλλον… απρόσμενο διαζύγιο προκύπτει μεταξύ της Ομόνοιας Αραδίππου και του Μαρίνου Σατσιά.

Τα «Περιστέρια» μέσω ανακοίνωσης ενημερώνουν πως ολοκληρώθηκε η συνεργασία με τον Κύπριο τεχνικό. Υπενθυμίζουμε πως ο Σατσιάς ήταν στον πάγκο σε όλη τη διάρκεια της λήξασας σεζόν.

Αναλυτικά: «Η Ομόνοια Αραδίππου ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή της Μαρίνο Σατσιά.

Ευχαριστούμε θερμά τον Μαρίνο για την άψογη συνεργασία μας και την προσφορά του στην ολοκλήρωση μίας επιτυχημένης σεζόν για το Σωματείο μας!

Του ευχόμαστε από καρδιάς κάθε καλό σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο».