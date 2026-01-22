ΒΙΝΤΕΟ: Ανακοινώθηκε από τη νέα του ο ομάδα ο Χαμάς - «Ευχαριστούμε» από την Ομόνοια

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μετά από δύο χρόνια έβγαλε τα πράσινα της Ομόνοιας.

Ποδοσφαιριστής της Ράγια Καζαμπλάνκα είναι από την Πέμπτη (22/01/26) ο Αμίν Χαμάς.

Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής ανακοινώθηκε από τη νέα του ομάδα, η οποία ανήρτησε σχετικό βίντεο στα social media.

Ο  26χρονος ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν στην Ομόνοια από τον Ιανουαρίου 2024.

Λίγο αργότερα ακολούθησε και η ανακοίνωση της Ομόνοιας: 

«Ενημερώνουμε πως έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με την Raja Casablanca Athletic για την μετεγγραφή του Αμίν Χαμάς.

Η συμφωνία έχει άμεση ισχύ.

Ο Αμίν αγωνίστηκε στην Ομόνοια για δύο χρόνια, κατέγραψε 66 συμμετοχές, πέτυχε ένα γκολ και έδωσε επτά ασίστ, ενώ πανηγύρισε δύο προκρίσεις στο League Phase και στη Knock-Out Phase του UEFA Conference League. Πέρα της σημαντικής αγωνιστικής του συνεισφοράς, υπήρξε σωστός επαγγελματίας εντός και εκτός γηπέδου.

Ευχαριστούμε τον Αμίν για την προσφορά του και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

 

Διαβαστε ακομη