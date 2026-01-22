Ο Ζαρουρί ζέστανε τον Παναθηναϊκό στη Βουδαπέστη και του έκλεισε… εισιτήριο πρόκρισης!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κλείδωσε την πρόκριση ο Ζαρουρί! Σε ένα ματς που ήταν ανώτερος, ο Παναθηναϊκός, βρέθηκε πίσω στο σκορ από τη Φερεντσβάρος, όμως με τρομερό γκολ του Μαροκινού έφυγε με το 1-1 από τη Βουδαπέστη!

Ο Παναθηναϊκός άξιζε τουλάχιστον την ισοπαλία στη Βουδαπέστη και την πήρε. Οι πράσινοι που βρέθηκαν να χάνουν 1-0 από την εκτέλεση πέναλτι του Γιουσούφ στο 62′, ισοφάρισαν 1-1 τη Φερεντσβάρος στο 86′ με τον ήρωα Ζαρουρί, που ήρθε από τον πάγκο για να δώσει τη λύση.

Οι Ούγγροι συνέχισαν στην 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League αήττητοι και ο Παναθηναϊκός έφτασε τους 11 βαθμούς, παίρνοντας το εισιτήριο για τα playoffs της διοργάνωσης.

Ο Σβιντέρσκι δέχθηκε κίτρινη κάρτα στο 90′, συμπλήρωσε το όριο και θα χάσει το επόμενο ματς με τη Ρόμα (29/1) στο ΟΑΚΑ στην τελευταία αγωνιστική της League Phase.

Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στα πρώτα λεπτά του ματς στην “Groupama Arena”, με τον Πελίστρι να χάνει στο 11ο λεπτό του ματς τεράστια ευκαιρία για το 0-1. Ο Ουρουγουανός μπήκε στην περιοχή, ντρίμπλαρε ωραία και πέρασε τους αντιπάλους του, αλλά από πολύ καλό σημείο αστόχησε, με το πλασέ του να περνάει ψηλά άουτ.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν τέσσερα λεπτά, όμως ο Λαφόν κράτησε το μηδέν, βγαίνοντας από την εστία του και αποκρούοντας με το ένα χέρι τη σέντρα σουτ του Μακρέκις από τα δεξιά.

Στο 28′ ο Πελίστρι έχασε και δεύτερη ευκαιρία. Ο Μπακασέτας τον βρήκε με εξαιρετική πάσα, ο Ουρουγουανός όμως άνοιξε το κοντρόλ του, με τον Γκρόφ να βγαίνει και να μαζεύει. Στο τέλος της φάσης, βέβαια, ο 24χρονος χρεώθηκε φάουλ, καθώς στην προσπάθειά του να πηδήξει πάνω από τον τερματοφύλακα των Ούγγρων τον χτύπησε στο κεφάλι με το πόδι του.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πολιορκεί την περιοχή του Γκρόφ και στο 32′ θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί το φάουλ που είχε σε πολύ καλό σημείο. Ο Μπακασέτας το εκτέλεσε, αλλά ο Σβιντέρσκι που πήρε την κεφαλιά, να αστοχεί.

Τρία λεπτά μετά η Φερεντσβάρος απάντησε στην πίεση, ο Καντού έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά, αλλά ο Γιουσούφ δεν έπιασε καλά την μπάλα και η κεφαλιά του δεν ανησύχησε τον Λαφόν, που μπλόκαρε εύκολα.

Στο 36′ η ομάδα του Ρόι Κιν είχε νέα καλή στιγμή στο ματς. Ο Λέβι έκανε τις προσποιήσεις του, ο Τουμπά τον έχασε και ο παίκτης των Ούγγρων δοκίμασε ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής, με την μπάλα να περνά δίπλα από την εστία του Παναθηναϊκού.

Στη συνέχεια, ο Ίνγκασον έκοψε σωτήρια το σουτ του Λέβι στην περιοχή, παραχωρώντας κόρνερ. Μετά την εκτέλεση και τις μάχες στην περιοχή, η μπάλα κατέληξε στον Ραεμάκερες, ο οποίος σούταρε, όμως η μπάλα κατέληξε για ακόμη μία φορά άουτ.

Στο 50′ ο Μπακασέτας επιχείρησε ένα μακρινό σουτ από πλάγια θέση, αλλά πέρασε κι αυτό άουτ.

Τέσσερα λεπτά αργότερα χρειάστηκε η μεγάλη επέμβαση του Γκροφ, στο δυνατό σουτ του Πάλμερ-Μπράουν, που εκτέλεσε με το αριστερό έξω από την περιοχή, με τον τερματοφύλακα των Ούγγρων να εκτινάσσεται, αποκρούοντας με το ένα χέρι.

Στο 57′ ο Καλάμπρια έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Κυριακόπουλος νίκησε τον Μακρέκις στον αέρα, αλλά ο κίπερ των Ούγγρων απέκρουσε ξανά.

Όμως, η τύχη χαμογέλασε στους γηπεδούχους στο 59′, όταν ο διαιτητής σφύριξε αρχικά, πέναλτι για φάουλ του Λαφόν, όμως ο βοηθός είχε σηκώσει σημαιάκι νωρίτερα για οφσάιντ του Κάντου. Η φάση ηλέχθηκε στο VAR για χέρι του Πάλμερ-Μπράουν, με τον ρέφερι μετά από λίγα λεπτά να δείχνει την άσπρη βούλα, χωρίς ωστόσο να δει τη φάση στο μόνιτορ.

Ο Γιουσούφ εκτέλεσε από τα 11 βήματα, με τον Λαφόν να πέφτει από την άλλη πλευρά και τη Φερεντσβάρος να παίρνει προβάδισμα.

Στο 65′ ο Καλάμπρια επιχείρησε το σουτ εκτός περιοχής, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Η λύση ήρθε από τον πάγκο για τους πράσινους, με τον Ζαρουρί να περνά στον αγωνιστικό χώρο στο 74′ και στο 86′ να σκοράρει, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Ο Μαροκινός με πανέμορφο σουτ στα όρια της περιοχής έστειλε την μπάλα στην κλειστή γωνία του Γκροφ και χάρισε στον Παναθηναϊκό τον βαθμό της ισοπαλίας.

ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ: Γκροφ, Σισέ, Ραεμάκερες, Σάλαϊ (87′ Μανταράζ), Μακρέκις, Λέβι (73′ Ότβος), Ρομάο, Γκανιχόφσκι, Κάντου, Γιουσούφ (80′ Ζοσέφ), Ζαχαρίασεν

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν (74′ Κώτσιρας), Τουμπά, Κυριακόπουλος (84′ Πάντοβιτς), Τσιριβέγια, Σάντσες (74′ Ζαρουρί), Μπακασέτας, Πελίστρι, Σβιντέρσκι (90+2′ Ταμπόρδα)

 

