Πάλεψε ηρωικά στο Τελ Αβίβ αλλά πλήρωσε την αστοχία του ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός AKTOR λύγισε με 75-71 από τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ στην 24η αγωνιστική της EuroLeague. Οι πράσινοι έδειχναν να αντέχουν σε όλες τις αντίξοες συνθήκες, δηλαδή στις σημαντικές απουσίες των Ναν, Μήτογλου και Όσμαν, αλλά και στην εχθρική ατμόσφαιρα, με τον προπηλακισμό στον Εργκίν Αταμάν και την αποστολή κατά την άφιξή της στο Γιαντ Ελιάου. Τελικά όμως, προδόθηκαν από την αστοχία τους στο τρίποντο, χάνοντας πέντε (!) σουτ από τα 1’21” μέχρι και τα 10″ πριν το φινάλε.

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε χωρίς τους τραυματίες Κέντρικ Ναν, Ντίνο Μήτογλου, Τζέντι Όσμαν και Ματίας Λεσόρ. Στην επόμενη (25η) αγωνιστική, θα αντιμετωπίσει τη Βιλερμπάν στη Λιόν (30/01, 21:45).

Το ματς:

Ο Γκραντ άνοιξε το σκορ με τρίποντο, ενώ ο Σορτς έκλεψε και σκόραρε για το γρήγορο 0-5. Ο «Τζέι» πήγε στην αγαπημένη του μέση απόσταση και βρήκε στόχο, πριν ο Χορντ βάλει τους πρώτους πόντους της Μακάμπι για το 2-7. Ο Λούντμπεργκ και ο Κλαρκ έφεραν στον πόντο τη Μακάμπι (6-7), με τον Χουάντσο να πετυχαίνει καλάθι από κοντά μετά από παλικαρίσιο ριμπάουντ για το 6-9. Ο Σόρκιν απάντησε με φοβερό κάρφωμα, όμως ο Ρογκαβόπουλος ευστόχησε για τρεις και έγραψε το 8-12. Ο Ρέιμαν έκανε το ίδιο στην άλλη πλευρά, με τον «Ρόγκα» να σκοράρει και πάλι από μακριά για το 11-14. Ο Σόρκιν έβαλε συνεχόμενους πόντους, με τον Μπλατ να ευστοχεί σε τρίποντο για το 18-14. Ο Τολιόπουλος έβαλε πέντε πόντους σε μικρό χρονικό διάστημα (20-19), πριν δώσει έτοιμο καλάθι στον Φαρίντ για το 20-21 του πρώτου δεκαλέπτου.

Η δεύτερη περίοδος άρχισε με εύκολο σουτ του Κλαρκ (22-21), με τον ίδιο να γράφει το 24-22 από μέση απόσταση. Ο Μπλατ συνέχισε το καλό διάστημα της Μακάμπι με νέο δικό του τρίποντο (27-22), με τον Χουάντσο να δίνει απάντηση για το 29-25. O Xολμς μείωσε στο καλάθι με φόλοου (29-27), με τους Λούντμπεργκ και Γκραντ να διαμορφώνουν το 31-29. Ο Δανός γκαρντ ευστόχησε σε μακρινό σουτ, με τον Χολμς να καρφώνει εμφατικά μετά από επιθετικό ριμπάουντ για το 34-31. Ο Γιούρτσεβεν μείωσε κι άλλο με ωραία κίνηση (34-33), με τον Σορτς να εκμεταλλεύεται το κλέψιμο του Γκραντ και να δίνει προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με σκορ 34-35. Η Μακάμπι απάντησε με τους Λούντμπεργκ και Ντάουτιν, πριν ο Σόρκιν καρφώσει για το 40-35. Ο Γκραντ έφερε το ματς στον πόντο, με τον Ντάουτιν να ευστοχεί σε δύο βολές για το 42-39 του ημιχρόνου.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με καλάθι του Σορτς, με τον Χορντ να καρφώνει εντυπωσιακά στην άλλη πλευρά για το 44-41. Ο Ρογκαβόπουλος έκλεψε και πήρε αντιαθλητικό, μειώνοντας με τις βολές (44-43), όμως ο Κλαρκ στην άλλη πλευρά έβαλε τρίποντο για το 47-43. Ο Χουάντσο με επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι έφερε ξανά κοντά τον Παναθηναϊκό (47-45), με τον Γκραντ να του δίνει προβάδισμα γράφοντας το 48-49. Ο Σόρκιν απάντησε με τρίποντο (51-49), με τους Γκραντ και Χολμς να διατηρούν το ελαφρύ προβάδισμα των φιλοξενούμενων (53-54). Ο Αμερικανός σέντερ έβαλε γκολ φάουλ, όμως ο Μπλατ αντέδρασε άμεσα με τρίποντο για το 56-57. Το τρίτο δεκάλεπτο έληξε 59-60 με ανταλλαγή τριπόντων από Μπλατ και Σαμοντούροφ.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Μπλατ συνέχισε να μην αστοχεί με τίποτα και έβαλε μπροστά τη Μακάμπι, γράφοντας το 62-60. Ο Σάντος πέτυχε γκολ φάουλ (65-60), με τον Χολμς να παίρνει κρίσιμο ριμπάουντ και να γράφει το 65-62 με βολές. Μετά από ώρα χωρίς καλάθι στο ματς, ο Σορτς ξεκόλλησε τον Παναθηναϊκό με σουτ μέσης απόστασης για το 65-64. Ο Μπρισέτ απάντησε με δύο εύστοχες προσπάθειες από τη γραμμή (67-64), με τον Σορτς να σκοράρει εκ νέου για το 67-66. Τα συνεχόμενα χαμένα αμυντικά ριμπάουντ πλήγωσαν τους «πράσινους» και έφεραν τη Μακάμπι στο +5 με Σόρκιν και Μπρισέτ (71-66), πριν ο Ρογκαβόπουλος βάλει καλάθι στο τρανζίσιον για το 71-68. Ο Σορτς έβγαλε μία εντυπωσιακή άμυνα, όμως ένα σφύριγμα για επιθετικό φάουλ του Ρογκαβόπουλο έδωσε νέα κατοχή στους γηπεδούχους και ο Λούντμπεργκ έγραψε το 73-68 με βολές. Ο Έλληνας φόργουορντ πήρε το… αίμα του πίσω με τρίποντο (73-71), όμως ο Παναθηναϊκός έχασε συνεχόμενες ευκαιρίες να ισοφαρίσει ή να προσπεράσει με τους Σορτς και Χουάντσο. Η άμυνα βγήκε, όμως ο Σλούκας και ο Γκραντ βρήκαν επίσης σίδερο σε ελεύθερα σουτ, με τον Λούντμπεργκ να βάζει δύο βολές και να τελειώνει το ματς, γράφοντας το 75-71.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 42-39, 59-60, 75-71