Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού και τη νίκη του Ολυμπιακού και οι επόμενοι αντίπαλοί τους

Η εικόνα της κατάταξης στη Euroleague άλλαξε μετά το αποτέλεσμα στο Τελ Αβίβ, όπου ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από τη Μακάμπι για την 24η αγωνιστική. Οι «πράσινοι» πάλεψαν μέχρι το τέλος, όμως λύγισαν με 75-71 και υποχώρησαν στο 14-10, έχοντας πλέον 8-4 στο ΟΑΚΑ και 6-6 μακριά από το Telekom Center Athens, με απόλυτη ισορροπία στα εκτός έδρας παιχνίδια τους.

Την ίδια στιγμή, ο Ολυμπιακός συνέχισε την ανοδική του πορεία στη διοργάνωση, φεύγοντας με σημαντικό διπλό από την Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Αναντολού Εφές. Παρά τα έντονα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του –ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο– ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα, ποιότητα και καθαρό μυαλό στα κρίσιμα σημεία, εξασφαλίζοντας μια νίκη που τον κρατά γερά στη μάχη για την πρώτη τετράδα της κανονικής περιόδου.

Την επόμενη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μπαρτσελόνα στις 29/1 (21:15), ενώ ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βιλερμπάν στις 30/1 (21:45).

Πηγή: sport-fm.gr