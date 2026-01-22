«Σπόντα» Μουρίνιο στον νέο προπονητή της Τσέλσι;

Η Μπενφίκα δεν διάγει την καλύτερη περίοδο παρά την έλευση του Ζοζέ Μουρίνιο. Ο «Special One» δεν πτοείται από την πορεία των «Αετών» στο πρωτάθλημα (3η θέση, -10 από την Πόρτο) και στο Champions League (29η θέση, 6 βαθμοί και στο... χείλος του αποκλεισμού), σχολιάζοντας την επικαιρότητα μετά τη ήττα από τη Γιουβέντους.

«Άνθρωποι που δεν έχουν κάνει τίποτα, προπονούν τους μεγαλύτερους συλλόγους. Για μένα, είναι απλώς έκπληξη, όταν προπονητές χωρίς βιογραφικό, χωρίς έργο, έχουν την ευκαιρία να προπονήσουν τους κορυφαίους συλλόγους του κόσμου.

Είναι μια πραγματική έκπληξη. Όταν η Μίλαν προσλαμβάνει τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι ή η Γιουβέντους τον Λουτσιάνο Σπαλέτι ή η Ρόμα τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, το θεωρώ φυσιολογικό.

Η έκπληξη είναι όταν άνθρωποι που δεν έχουν κάνει τίποτα κατακτούν τις κορυφαίες θέσεις», σχολίασε ο 62χρονος Πορτογάλος «φωτογραφίζοντας» την πρόσληψη του Λίαμ Ροσένιορ από την Τσέλσι και ίσως, την αναβάθμιση του Άλβαρο Αρμπελόα στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Πηγή: sdna.gr