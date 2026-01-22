Άντεξε στην Πόλη και συνέχισε την αναρρίχηση ο Ολυμπιακός!

Έκανε τα εύκολα δύσκολα, αλλά στο τέλος πήρε αυτό που άξιζε και έδωσε συνέχεια στο νικηφόρο του σερί ο Ολυμπιακός!

Δίχως να θέλξει με την απόδοσή του και σαν άλλο... deja vu από το δεύτερο ημίχρονο του ματς με τη Μακάμπι, οι «ερυθρόλευκοι» παρ' ότι είχαν ξεφύγει στο +17 στο πρώτο 20λεπτο, χαλάρωσαν επικίνδυνα στη συνέχεια του ματς και έβαλαν στο κόλπο της διεκδίκησης του αγώνα την Εφές. Ωστόσο, στο φινάλε μίλησαν οι προσωπικότητες και η ποιότητα των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τους Πειραιώτες να περνούν από την Πόλη με σκορ 74-68 για την 24η αγωνιστική της Ευρωλίγκας!

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός, που ξεκίνησε με τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Τζόουνς στην αρχική του πεντάδα, μπήκε απόλυτα συγκεντρωμένος στο παρκέ, έχοντας ενέργεια και ένταση στο παιχνίδι του. Με τον Γουόκαπ να μοιράζει τις ασίστ σαν... καραμέλες και τους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ να βρίσκουν συνολικά τρία σουτ πίσω από τα 6,75μ., οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 11-2 στο 3λεπτο. Ένα γρήγορο 5-0 σερί της Εφές δια χειρός Οσμανί μείωσε τη διαφορά στους 4 (11-7) ένα λεπτό αργότερα, προτού οι Πειραιώτες με εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας βρουν 6 πόντους από τους Σάσα και Γουόκαπ για το +10 και το 17-7 στο 6ο λεπτό.

Με αναλαμπές και κυρίως ατομικές ενέργειες, οι Τούρκοι έβρισκαν περιστασιακά σκορ απέναντι στην καλή και επιθετική άμυνα της ελληνικής ομάδας, μαζεύοντας τη διαφορά για το 17-12, προτού ο Σάσα πάρει... φωτιά και με έξι προσωπικού πόντους στο τελευταίο δίλεπτο, γράψει το 25-13 της περιόδου, με τον σούπερ σταρ του Ολυμπιακού να φτάνει τους 12 πόντους, σε ένα εξαιρετικά δημιουργικό δεκάλεπτο της ομάδας με 8 ασίστ!

Με ένα καλάθι του Φουρνιέ ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος για το +14, με τον Σέιμπεν Λι να παίρνει πάνω του επιθέσεις για τους γηπεδούχους και να μειώνει στο 27-17 στο 12ο λεπτό. Με τον Χολ να κυριαρχεί πάνω από την αντίπαλη στεφάνη και να πετυχαίνει οκτώ πόντους στο δεκάλεπτο, οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούσαν με χαρακτηριστική άνεση τη διαφορά άνω των δέκα πόντων. Από τα μέσα της περιόδου και έπειτα, όταν και έσφιξε ακόμη περισσότερο η άμυνα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα με τον εξαιρετικό Φουρνιέ σε σκορ και δημιουργία, τον δραστήριο Γουόρντ, αλλά και τον Πίτερς, μπόρεσε να εκτοξεύσει τη διαφορά στο +17, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ της σκορ 48-31. Αξιοσημείωτο πως είχε 4 ασίστ για μηδέν λάθη στο 10λεπτο, κλείνοντας μάλιστα το πρώτο ημίχρονο με το εξαιρετικό 50% πίσω από τα 6,75μ. (6/12τρ.).

Διαφορετικό ήταν το σκηνικό στις αρχές της τρίτης περιόδου, με τον Ολυμπιακό να κάνει μαζεμένα φάουλ και να συμπληρώνει 5 ομαδικά στα πρώτα 2,5 λεπτά, προσφέροντας έτσι εύκολους πόντους στην Εφές, την ώρα όπου ο ίδιος είχε μόλις 2 πόντους με 2/4 βολές από τους Σάσα και Ντόρσεϊ. Αν συνυπολογίσουμε και τα επιθετικά φάουλ των Γουόκαπ και Ντόρσεϊ, οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπήκαν καλά στο δεκάλεπτο, επιτρέποντας στην Εφές να μειώσει τη διαφορά στους 10 (40-50) στο 24ο λεπτό. Μάλιστα, με τον Ντόζιερ να συνεχίζει «καυτός» και να φτάνει τους 16 πόντους, συν το τρίποντο του Οσμανί, οι Τούρκοι έστειλαν τη διαφορά στους 5 για το 50-45 ένα λεπτό αργότερα, αναγκάζοντας τον έξαλλο Μπαρτζώκα να καλέσει τάιμ άουτ!

Χαρακτηριστικό ήταν πως το πρώτο «ερυθρόλευκο» καλάθι εντός πεδιάς στην περίοδο ήρθε στα 04:42' πριν το φινάλε με κάρφωμα του Χολ, στην αμέσως επόμενη φάση από το τάιμ άουτ. Ένα μίνι-break που φάνηκε να «καθαρίζει» το μυαλό των παικτών του Ολυμπιακού, οι οποίοι και «έσφιξαν» την άμυνά τους και κράτησαν στους μόλις 4 πόντους την Εφές στα τελευταία 4 λεπτά, με αποτέλεσμα να κλείσουν το δεκάλεπτο στο +7 για το 58-51.

Οι Πειραιώτες συνέχισαν να παρουσιάζουν μέτρια έως κακή αγωνιστική εικόνα και στο τέταρτο δεκάλεπτο, το οποίο και κύλησε σε αργό τέμπο, μιας και το παιχνίδι οδηγούταν στην κόψη του ξυραφιού. Με δύο καλάθια του Μπαμπ, η Εφές μείωσε στο 60-55, με τους Ντόρσεϊ, Κορντινιέ και Τζόουνς γράψουν το 63-56 στο 35ο λεπτό, προτού ο Σέιμπεν Λι με 5 προσωπικούς πόντους ρίξει τη διαφορά στο καλάθι και το 63-61 στο 35ο λεπτό.

Κάπου εκεί βγήκαν μπροστά οι προσωπικότητες του Ολυμπιακού, που με την τριποντάρα του Γουόκαπ και τα δύσκολα δίποντα των Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ, η διαφορά πήγε στο +10 και το 71-61 στο 38', καθαρίζοντας ουσιαστικά το παιχνίδι. Το μόνο που μπόρεσε να κάνει στο φινάλε η Εφές ήταν να μειώσει στο τελικό 74-68 με τον Λι.

Τα δεκάλεπτα: 13-25, 31-48, 51-58, 68-74.

Πηγή: sport-fm.gr