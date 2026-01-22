«Υποδοχή» της αποστολής του Παναθηναϊκού από οπαδούς της Μακάμπι και υβριστικά συνθήματα εναντίον του Αταμάν!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει στις 21:05 ώρα Ελλάδας τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην «Menora Mivtachim Arena», για την 24η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα δύσκολο ματς.

Μάλιστα, η αποστολή του «επτάστερου» φρόντισε να αντιληφθεί από πολύ νωρίς τι την… περιμένει, σε επίπεδο ατμόσφαιρας και φανατισμού από τους φίλους της «ομάδας του λαού».

Και αυτό γιατί, περισσότεροι από 300 οπαδοί της Μακάμπι περίμεναν την άφιξη της ομάδας του Παναθηναϊκού AKTOR ακριβώς έξω από την είσοδο των αποδυτηρίων.

Ο λόγος δεν ήταν άλλος από το να εξαπολύσουν υβριστικά συνθήματα εναντίον του Εργκίν Αταμάν, κυρίως, αλλά και των υπόλοιπων μελών του «τριφυλλιού», με αποτέλεσμα να καθυστερήσει να κατέβει η αποστολή από το πούλμαν!

Πηγή: sport-fm.gr