Απίθανος ΠΑΟΚ, γονάτισε την Μπέτις και κλείδωσε την πρόκριση!

Το εισιτήριο για τα playoffs σφράγισε ο ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος ανάγκασε την Μπέτις στην πρώτη της ήττα στο Europa League, λυγίζοντάς την με 2-0 στην Τούμπα για την 7η αγωνιστική και θα παίξει στον ενδιάμεσο γύρο, κοιτάζοντας ακόμη και προς την οκτάδα.

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ με τον Ζίβκοβιτς έπειτα από απίθανη συνεργασία στο 67′. Οι γηπεδούχοι κυκλοφόρησαν την μπάλα από δεξιά, ο Μεϊτέ έσκαψε όμορφα με το δεξί για τον Γιακουμάκη που έκανε το γύρισμα από τα αριστερά και ο Ζίβκοβιτς με το κεφάλι στο δεύτερο δοκάρι έγραψε το 1-0.

Οι Θεσσαλονικείς ολοκλήρωσαν τον θρίαμβο στο 88ο λεπτό, με τον Γιακουμάκη να ευστοχεί σε πέναλτι που κέρδισε ο Κωνσταντέλιας.

Έτσι ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στους 12 βαθμούς, κλείδωσε την 24άδα στη League Phase και πριν την τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Λιόν διατηρεί ελπίδες ακόμη και για απευθείας πρόκριση στη φάση των 16.

To ματς

Πριν τη σέντρα του αγώνα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ως ένδειξη ελάχιστου φόρου τιμής στην απώλεια τόσων ανθρώπινων ψυχών στο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έλαβε χώρα στην Ανδαλουσία και σκόρπισε το θάνατο σε 43 ανθρώπους.

Χωρίς τελικές προσπάθειες πέρασε το πρώτο δεκάλεπτο στην Τούμπα. Οι δύο ομάδες προσπαθούσαν να φέρουν την μπάλα με υπομονή στην αντίπαλη περιοχή.

Ο Δικέφαλος απείλησε έπειτα από καταπληκτική συνεργασία στο 20′. Ο Τάισον άλλαξε το παιχνίδι από αριστερά στα δεξιά, ο Ζίβκοβιτς έστρωσε στον Πέλκα και εκείνος εκτέλεσε στην κίνηση με το δεξί, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Ο Κεντζιόρα με τάκλιν έβαλε στοπ στην πάσα προς τον Γκαρθία, η μπάλα στρώθηκε στον Άβιλα, που εκτέλεσε στην κίνηση με το δεξί από τα αριστερά, η μπάλα έφυγε μακριά από την εστία στο 23′.

Στο 25′ ο Πέλκας εκτέλεσε το φάουλ μακριά από την εστία από δεξιά, ο Κεντζιόρα πήρε την κεφαλιά, αλλά δεν έδωσε κατεύθυνση στην μπάλα προς την εστία.

Με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, η Μπέτις έφτασε κοντά στο γκολ. Ο Άβιλα τσίμπησε την μπάλα και ο Ρουιμπάλ πλάσαρε με το δεξί από τα αριστερά της περιοχής, με τον Τσιφτσή να πέφτει στη γωνία του και να κάνει την επέμβαση.

Στο 34′ ο Πέλκας εκτέλεσε το κόρνερ από δεξιά, ο Γιακουμάκης σούταρε στην κίνηση με το δεξί, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια της Μπέτις.

Ο ΠΑΟΚ έχασε σπουδαία ευκαιρία στο 37′. Ζίβκοβιτς και Τάισον συνεργάστηκαν και ο Βραζιλιάνος βρήκε τον Μπάμπα στα αριστερά της περιοχής της Μπέτις, ο τελευταίο έκανε το παράλληλο γύρισμα, όμως ο Γιακουμάκης δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα όπως θα ήθελε στη μικρή περιοχή ώστε να τη στείλει στα δίχτυα.

Στο 42′ ο Άβιλα δοκίμασε το πόδι του από μεγάλη απόσταση, η μπάλα έφυγε μακριά από την εστία του Τσιφτσή.

Οι Ανδαλουσιανοί είχαν την πρώτη τελική στο δεύτερο μέρος, όταν στο 53′ ο Ντεόσα δοκίμασε ένα δυνατό συρτό σουτ εκτός περιοχής, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Στο 54′ ο Ραζβάν Λουτσέσκου έριξε στο ματς τον Γιάννη Κωνσταντέλια που αποθεώθηκε.

Ο Δικέφαλος του Βορρά ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ, με τον Ζίβκοβιτς, έπειτα από μια συγκλονιστική επίθεση. Οι γηπεδούχοι κυκλοφόρησαν την μπάλα από δεξιά, ο Μεϊτέ έσκαψε με το δεξί για τον Γιακουμάκη που έκανε το γύρισμα από τα αριστερά και ο Ζίβκοβιτς με το κεφάλι στο δεύτερο δοκάρι έγραψε το 1-0 και ενώ είχε κάνει κίνηση και ο Κωνσταντέλιας.

Στο 73′ ο Οζντόεβ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με το κεφάλι ύστερα από σέντρα του Ζίβκοβιτς με το αριστερό από δεξιά, όμως ο μέσος του ΠΑΟΚ ήταν οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε.

O Κωνσταντέλιας βγήκε στην κόντρα, κουβάλησε την μπάλα και βρήκε τον Γιακουμάκη στην περιοχή, όμως το σουτ του τελευταίου δεν ήταν καλό στο 80′.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Δικέφαλος είχε νέα μεγάλη ευκαιρία. Ο Κωνσταντέλιας έπαιξε κάθετα για τον Τάισον, με τον Βραζιλιάνο να μην μπορεί να νικήσει εξ’επαφής τον Λόπεθ.

Στο 83′ ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι. Γιάννης Κωνσταντέλιας μπήκε στη φάση, έπειτα από κόρνερ από δεξιά, τσίμπησε την μπάλα και ο Μοράντε τον γκρέμισε, με τον διαιτητή να καταλογίζει πέναλτι.

Η εκτέλεση από τον Γιακουμάκη ήταν εξαιρετική, με το δεξί στην αριστερή γωνία του Λόπεθ και το 2-0 για τον ΠΑΟΚ ήταν γεγονός.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Οζντόεβ (88′ Καμαρά), Μεϊτέ, Πέλκας (54′ Κωνσταντέλιας), Τάισον (83′ Ντεσπόντοβ), Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης (88′ Μύθου).

ΜΠΕΤΙΣ: Λόπεθ, Γκόμεθ, Γιορέντε, Ροντρίγκεθ, Ορτίθ, Φορνάλς (62′ Λο Σέλσο, 68′ Πέρεθ), Ντεοσά, Αλτιμίρα (62′ Ρόκα), Ρουιμπάλ (54′ Εζαλζουλί), Γκαρθία (69′ Μοράντε), Άβιλα.