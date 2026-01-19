«Θύμωσε» στο β΄ μέρος και έριξε τεσσάρα η Ομόνοια Αραδίππου
ΓΗΠΕΔΟ
Σημαντική νίκη για τα «περιστέρια» στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».
Η Ομόνοια Αραδίππου μπήκε με την ετικέτα του φαβορί στην αναμέτρηση με την Ένωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» και πιστοποίησε την ανωτερότητά της στο β΄ μέρος. Διάστημα που πέτυχε όλα της τα γκολ για το τελικό 4-1.
Με την 6η φετινή νίκη, το συγκρότημα του Μαρίνου Σατσιά έφτασε τους 20 βαθμούς και έπιασε στην 8η θέση τον Ολυμπιακό και είναι στο +6 από την 12η θέση και την επικίνδυνη ζώνη.
Παρόλο που τα «περιστέρια» έπαιζαν με αριθμητικό πλεονέκτημα από το 28΄ λόγω αποβολής του Χαραλάμπους (απευθείας) για φάουλ στον Ζορζίνιο, δεν είχαν καθαρό μυαλό στην τελική φάση στο α΄ μέρος.
Κάτι που άλλαξε στο β΄ μέρος. Στο 49΄ ο Ζορζίνιο δεν αστόχησε από την άσπρη βούλα σε πέναλτι που κέρδισε ο Κανό από τον Συμεών Σολωμού και υποδείχθηκε από το VAR μιας και ο ρεφ Φωτίου έδωσε φάουλ. Στο 56΄ ωστόσο ο Έλλα με κεφαλιά, ισοφάρισε για τους βυσσινί, που «άγχωσαν» για λίγο τους γηπεδούχους που στο 68΄ με τον Ποντικό με πλασέ από κοντά και κεφαλιά του Τελάντερ στο 70΄, ηρέμησαν και εν τέλει πανηγύρισαν τη νίκη. Απλώς στο 86΄ ο Αντωνίου έβαλε το... κερασάκι με προβολή μετά από εκτέλεση κόρνερ.
To LIVE του αγώνα
86΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια Αραδίππου: Ο Ζορζίνιο εκτελεί το κόρνερ και ο Αντωνίου με προβολή, δίνει διαστάσεις θριάμβου.
79΄ - Ο Παναγιώτου λέει όχι σε κεφαλιά του Ποντικού και στο ριμπάουντ ο Αντωνίου σούταρε πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια.
70΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια Αραδίππου: Εκτέλεση κόρνερ από τον Ζορζίνιο, ο Αντωνίου πήρε αρχικά την κεφαλιά και ο Τελάντερ από κοντά με νέα κεφαλιά, δίνει αέρα δύο τερμάτων στα «περιστέρια».
68΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια Αραδίππου: Ο Ποντικός από πολύ κοντά, μετουσιώνει σε γκολ την εξαιρετική ενέργεια του Μουαντίπ από αριστερά.
63΄ - Κεφαλιά από τον Ποντικό, ο Παναγιώτου σταματά ξανά την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυά του.
58΄ - Ο Παναγιώτου στη σωστή θέση, σταμάτησε την κεφαλιά του Μουαντίπ.
56΄ - ΓΚΟΛ για την Ένωση; Σέντρα του Μουσελιάνι από δεξιά και ο Έλλα με κεφαλιά, ισοφαρίζει για τους βυσσινί που παίζουν με δέκα παίκτες.
49΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια Αραδίππου; Ο Ζορζίνιο δεν αστοχεί και δίνει προβάδισμα στην ομάδα του.
47΄ - Ο Φωτίου σφυρίζει φάουλ λίγο έξω από την περιοχή, σε μαρκάρισμα του Σ. Σολωμού στον Κανό αλλά το VAR ειδοποίησε τον ρεφ να δώσει πέναλτι.
- Ξεκίνησε το β΄ μέρος
- Μετά από δίλεπτη καθυστέρηση ολοκληρώθηκε το α΄ μέρος.
31΄ - Κεφαλιά από τον Γεωργίου, ο Παναγιώτου έπεσε στη δεξιά του πλευρά και έδιωξε δύσκολα.
29΄ - Απευθείας κόκκινη κάρτα στον Χαραλάμπους για σκληρό μαρκάρισμα στον Ζορζίνιο.
16΄ - Διώχνει σε κόρνερ ο Παναγιώτου τη δυνατή κεφαλιά του Ποντικού.
- Ξεκίνησε η αναμέτρηση
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ: Κόστιτς, Αντωνίου, Τελάντερ, Ενρίκες, Έντουαρντς (68΄ Χαβέλκα), Κανό (88΄ Ζαχαρίου), Μουαντίπ, Βαν Μιούλεμ, Ζορζίνιο (88΄ Ευριπίδου), Γεωργίου (77΄ Πολυκάρπου), Ποντικός.
ΕΝΩΣΗ: Παναγιώτου, Τζέιμς, Σ. Σολωμού, Σάλκοβιτς (71' Ίμερι), Κράινζ, Κατσιάρης, Ζοάο Βίκτορ, Δ. Σολωμού (26΄ Κύζας), Έλλα, Μουσελιάνι (83΄ Καζάν), Χαραλάμπους.
ΣΚΟΡΕΡ: 49΄ πέν. Ζορζίνιο, 68΄ Ποντικός, 70΄ Τελάντερ, 87΄ Αντωνίου / 56΄ Έλλα
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 66΄ Γεωργίου / 18΄ Σάλκοβιτς
ΚΟΚΚΙΝΗ: 29΄ Χαραλάμπους (απευθείας)
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φωτίου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας
4ος Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Καλογήρου Μάριος
Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας