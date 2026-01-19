ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Θύμωσε» στο β΄ μέρος και έριξε τεσσάρα η Ομόνοια Αραδίππου

Σημαντική νίκη για τα «περιστέρια» στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Η Ομόνοια Αραδίππου μπήκε με την ετικέτα του φαβορί στην αναμέτρηση με την Ένωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» και πιστοποίησε την ανωτερότητά της στο β΄ μέρος. Διάστημα που πέτυχε όλα της τα γκολ για το τελικό 4-1.

Με την 6η φετινή νίκη, το συγκρότημα του Μαρίνου Σατσιά έφτασε τους 20 βαθμούς και έπιασε στην 8η θέση τον Ολυμπιακό και είναι στο +6 από την 12η θέση και την επικίνδυνη ζώνη.

Παρόλο που τα «περιστέρια» έπαιζαν με αριθμητικό πλεονέκτημα από το 28΄ λόγω αποβολής του Χαραλάμπους (απευθείας) για φάουλ στον Ζορζίνιο, δεν είχαν καθαρό μυαλό στην τελική φάση στο α΄ μέρος.

Κάτι που άλλαξε στο β΄ μέρος. Στο 49΄ ο Ζορζίνιο δεν αστόχησε από την άσπρη βούλα σε πέναλτι που κέρδισε ο Κανό από τον Συμεών Σολωμού και υποδείχθηκε από το VAR μιας και ο ρεφ Φωτίου έδωσε φάουλ. Στο 56΄ ωστόσο ο Έλλα με κεφαλιά, ισοφάρισε για τους βυσσινί, που «άγχωσαν» για λίγο τους γηπεδούχους που στο 68΄ με τον Ποντικό με πλασέ από κοντά και κεφαλιά του Τελάντερ στο 70΄, ηρέμησαν και εν τέλει πανηγύρισαν τη νίκη. Απλώς στο 86΄ ο Αντωνίου έβαλε το... κερασάκι με προβολή μετά από εκτέλεση κόρνερ.

To LIVE του αγώνα

86΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια Αραδίππου: Ο Ζορζίνιο εκτελεί το κόρνερ και ο Αντωνίου με προβολή, δίνει διαστάσεις θριάμβου.

79΄ - Ο Παναγιώτου λέει όχι σε κεφαλιά του Ποντικού και στο ριμπάουντ ο Αντωνίου σούταρε πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια.

70΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια Αραδίππου: Εκτέλεση κόρνερ από τον Ζορζίνιο, ο Αντωνίου πήρε αρχικά την κεφαλιά και ο Τελάντερ από κοντά με νέα κεφαλιά, δίνει αέρα δύο τερμάτων στα «περιστέρια».

68΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια Αραδίππου: Ο Ποντικός από πολύ κοντά, μετουσιώνει σε γκολ την εξαιρετική ενέργεια του Μουαντίπ από αριστερά.

63΄ - Κεφαλιά από τον Ποντικό, ο Παναγιώτου σταματά ξανά την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυά του.

58΄ - Ο Παναγιώτου στη σωστή θέση, σταμάτησε την κεφαλιά του Μουαντίπ. 

56΄ - ΓΚΟΛ για την Ένωση; Σέντρα του Μουσελιάνι από δεξιά και ο Έλλα με κεφαλιά, ισοφαρίζει για τους βυσσινί που παίζουν με δέκα παίκτες.

49΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια Αραδίππου; Ο Ζορζίνιο δεν αστοχεί και δίνει προβάδισμα στην ομάδα του.

47΄ - Ο Φωτίου σφυρίζει φάουλ λίγο έξω από την περιοχή, σε μαρκάρισμα του Σ. Σολωμού στον Κανό αλλά το VAR ειδοποίησε τον ρεφ να δώσει πέναλτι.

  • Ξεκίνησε το β΄ μέρος
  • Μετά από δίλεπτη καθυστέρηση ολοκληρώθηκε το α΄ μέρος.

31΄ - Κεφαλιά από τον Γεωργίου, ο Παναγιώτου έπεσε στη δεξιά του πλευρά και έδιωξε δύσκολα.

29΄ - Απευθείας κόκκινη κάρτα στον Χαραλάμπους για σκληρό μαρκάρισμα στον Ζορζίνιο.

16΄ - Διώχνει σε κόρνερ ο Παναγιώτου τη δυνατή κεφαλιά του Ποντικού.

  • Ξεκίνησε η αναμέτρηση

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ: Κόστιτς, Αντωνίου, Τελάντερ, Ενρίκες, Έντουαρντς (68΄ Χαβέλκα), Κανό (88΄ Ζαχαρίου), Μουαντίπ, Βαν Μιούλεμ, Ζορζίνιο (88΄ Ευριπίδου), Γεωργίου (77΄ Πολυκάρπου), Ποντικός.

ΕΝΩΣΗ: Παναγιώτου, Τζέιμς, Σ. Σολωμού, Σάλκοβιτς (71' Ίμερι), Κράινζ, Κατσιάρης, Ζοάο Βίκτορ, Δ. Σολωμού (26΄ Κύζας), Έλλα, Μουσελιάνι (83΄ Καζάν), Χαραλάμπους.

ΣΚΟΡΕΡ: 49΄ πέν. Ζορζίνιο, 68΄ Ποντικός, 70΄ Τελάντερ, 87΄ Αντωνίου / 56΄ Έλλα

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 66΄ Γεωργίου / 18΄ Σάλκοβιτς

ΚΟΚΚΙΝΗ: 29΄ Χαραλάμπους (απευθείας)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Καλογήρου Μάριος

Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας

 

 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

