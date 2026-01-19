Έτσι ξεκινούν τη «μάχη» Ομόνοια Αραδίππου και Ένωση

Η Ομόνοια Αραδίππου υποδέχεται την Ένωση, σε ένα παιχνίδι που είναι μονόπλευρο το ενδιαφέρον. Οι γηπεδούχοι έχουν τον πρώτο λόγο, χωρίς αυτό να σημαίνει πως οι φιλοξενούμενοι θα αδιαφορήσουν.

Ο Μαρίνος Σατσιάς ξεκινά τον αγώνα με τους: Κόστιτς, Αντωνίου, Τελάντερ, Ενρίκες, Έντουαρντς, Κανό, Μουαντίπ, Βαν Μιούλεμ, Ζορζίνιο, Γεωργίου, Ποντικός.

Από την άλλη, ο Μπόγιαν Μαρκόφσκι, παρατάσσει τους: Παναγιώτου, Τζέιμς, Σ. Σολωμού, Σάλκοβιτς, Κράινζ, Κατσιάρης, Ζοάο Βίκτορ, Δ. Σολωμού, Έλλα, Μουσελιάνι, Χαραλάμπους.